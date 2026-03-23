Για πρώτη φορά η Ελλάδα εκπροσωπείται στο πρόγραμμα εκπαίδευσης αστροναυτών της ESA

Ο Αδριανός Γολέμης θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο πρόγραμμα εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος.

Για πρώτη φορά η Ελλάδα εκπροσωπείται στο πρόγραμμα εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) με τον Αδριανό Γολέμη, ο οποίος τον επόμενο μήνα ξεκινά την πλήρη εκπαίδευσή του.

Τη σχετική παρουσίαση της συμμετοχής στο πρόγραμμα εκπαίδευσης αστροναυτών έκαναν σήμερα σε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα ο ίδιος ο Αδριανός Γολέμης σε συνεργασία με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρη Παπαστεργίου, και τον γενικό γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Κωνσταντίνο Καράντζαλο.

Ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε ότι η υποστήριξη του κ. Γολέμη εντάσσεται στην Εθνική Στρατηγική για το Διάστημα, που θα παρουσιαστεί το επόμενο χρονικό διάστημα. «Αυτή νομίζω είναι πλέον η αφετηρία μιας ολοκλήρωσης της προσπάθειας να χτίσουμε και να αποκτήσουμε περαιτέρω εμπειρία στο Διάστημα με τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη», πρόσθεσε ο υπουργός.

Ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Κωνσταντίνος Καράντζαλος, εξήγησε ότι «βλέπουμε ολιστικά ποια είναι τα βήματα που πρέπει να κάνουμε ως χώρα για να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος των προηγούμενων ετών και τεχνολογικά και σε διάφορα πεδία αιχμής, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με αστροναύτες. Έχουμε εντοπίσει διάφορους άξονες στους οποίους θέλουμε να επενδύσουμε και υπάρχουν περιοχές που στη χώρα μας έχουμε πολύ μεγάλη ικανότητα, όπως η ρομποτική και η διαστημική εξερεύνηση».

Έχοντας ως σημείο εκκίνησής του τις σπουδές του στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ και με σημαντική εμπειρία, ως επικεφαλής της Ιατρικής Ομάδας που υποστηρίζει τους Ευρωπαίους αστροναύτες της ESA, ο κ. Γολέμης ασχολείται εκτεταμένα με τις επιπτώσεις στο σώμα των αστροναυτών της παραμονής τους στο Διάστημα. Η εκπαίδευσή του ως αστροναύτη θα αρχίσει τον ερχόμενο Απρίλιο και η πρώτη τρίμηνη φάση θα είναι εισαγωγική με θέματα σχετικά με τη λειτουργία του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού και την έρευνα εκεί. Καθώς ο κ. Γολέμης γνωρίζει το κομμάτι της φυσιολογίας, και έχει παραμείνει σε καραντίνα μαζί με αστροναύτες, η επόμενη και πιο εντατική φάση της εκπαίδευσής του, διάρκειας περίπου ενός χρόνου, θα γίνει όταν η Ελλάδα αποφασίσει να συμμετάσχει με αστροναύτη σε κάποια ερευνητική αποστολή.

Ο κ. Γολέμης ευχαρίστησε την Ελλάδα «που μετουσιώνει στην ουσία μια προσωπική επίδοση, την συμμετοχή και την επιτυχία στην επιλογή αστροναυτών, σε μια εθνική ευκαιρία».

Επίσης, αναφέρθηκε στα εθνικά οφέλη που προκύπτουν από την επιλογή του. «Η συμμετοχή στην εκπαίδευση αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος δίνει εκπροσώπηση της Ελλάδας για πρώτη φορά σε αυτό το πεδίο και αυτό σημαίνει και μεγαλύτερη συμμετοχή της χώρας στη λήψη ευρωπαϊκών αποφάσεων. Επίσης, δίνει ετοιμότητα σε περίπτωση που αναγνωρίσουμε την ευκαιρία για μια αποστολή με εθνική έρευνα. Το τρίτο σημαντικό στοιχείο είναι μια στενότερη διασύνδεση του ελληνικού αεροδιαστημικού οικοσυστήματος με την Ευρώπη και τα οφέλη της ανταποδοτικότητας που προκύπτουν», τόνισε.

Ο κ. Γολέμης υπενθύμισε ότι «στην Ελλάδα έχουμε εταιρείες και ερευνητικά ιδρύματα που κάνουν ήδη σημαντικά πράγματα για το Διάστημα και με τη βοήθεια της πολιτείας μπορούν να καταφέρουν πολύ περισσότερα» και πρόσθεσε ότι η συμμετοχή μιας χώρας στη διαστημική έρευνα «ανοίγει στην ουσία μια ευκαιρία για την έρευνα και την ανάπτυξη της τεχνολογίας της χώρας». Σύμφωνα με σχετικές έρευνες στις οποίες αναφέρθηκε, για κάθε ένα ευρώ που επενδύει μια ευρωπαϊκή χώρα στον χώρο του Διαστήματος, της επιστρέφεται σε βάθος χρόνου περίπου το τετραπλάσιο ποσό.

«Ό,τι έρευνα κάνουμε για τους αστροναύτες και ό,τι τεχνολογία αναπτύσσουμε για το Διάστημα, ο στόχος είναι να επιστρέφει στη Γη. Οι εφαρμογές των μικροδορυφόρων είναι ένα πολύ όμορφο και άμεσο παράδειγμα», τόνισε. Τέλος, υπογράμμισε ότι το όνειρό του είναι «όπως στον αθλητισμό να έχουμε μια εθνική ομάδα Διαστήματος, που θα έχει δορυφόρους, επιστήμη, αστρονομία, αστροναύτες, ιατρική».

Κατά τη συνέντευξη τύπου ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφέρθηκε, τέλος, στο Ελληνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων. Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε, μέχρι σήμερα έχουν εκτοξευθεί δύο μικροδορυφόροι της ICEYE, ένας της PRISMA, και ένας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Μέχρι τέλος Μαρτίου θα γίνει η εκτόξευση έξι νανοδορυφόρων, από τους οποίους οι τέσσερις είναι του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ένας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ένας της Emtech. Τον Απρίλιο θα ακολουθήσει η εκτόξευση τεσσάρων μικροδορυφόρων της OroraTech και ενός νανοδορυφόρου. Απομένει η εκτόξευση επτά της Open Cosmos.