Φίτσο: Ο μοναδικός Ευρωπαίος ηγέτης που παραβρέθηκε στη Μόσχα στις εκδηλώσεις της 9ης Μαΐου

Η συνάντηση του Σλοβάκου πρωθυπουργού με τον Ρώσο πρόεδρο, δέχθηκε τις επικρίσεις του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχθηκε στο Κρεμλίνο τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο, τον μόνο Ευρωπαίο ηγέτη που έφθασε για να παρευρεθεί στις εκδηλώσεις της 9ης Μαΐου στη Μόσχα.

«Η σταθερή θέση σας υπέρ της διαφύλαξης της ιστορικής αλήθειας επιβάλλει το σεβασμό», δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στην αρχή της συνάντησής τους, επαινώντας επίσης «την κυρίαρχη εξωτερική πολιτική» που επιδιώκει να ασκήσει η σλοβακική κυβέρνηση.

Η Ρωσία, συνέχισε, θα κάνει «ό,τι μπορεί για να ανταποκριθεί στις ενεργειακές ανάγκες» της Μπρατισλάβα.

Ο Ρόμπερτ Φίτσο, απομονωμένος στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιτίας των φιλορωσικών θέσεών του, εννοεί να συνεχίσει να προμηθεύεται ρωσικό πετρέλαιο.

Έτσι η Σλοβακία ανακοίνωσε στα τέλη Απριλίου ότι θα προμηθευθεί και πάλι ρωσικό πετρέλαιο αφού το Κίεβο επισκεύασε ένα τμήμα του πετρελαιαγωγού Ντρούζμπα που διέρχεται από την Ουκρανία και είχε υποστεί ζημιές τον Ιανουάριο από ρωσικό πλήγμα.

Ο Φίτσο δήλωσε από το Κρεμλίνο ότι αυτή η επίσκεψη αποτελεί «την εκδήλωση του σεβασμού του για τα θύματα» του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, διευκρινίζοντας ότι με τον Πούτιν θα μιλήσουν για «θεμελιώδη ζητήματα» των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

«Είμαι αντίθετος στη δημιουργία οποιουδήποτε νέου σιδηρού παραπετάσματος ανάμεσα στην Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσική Ομοσπονδία», δήλωσε ο Φίτσο.

«Υποστηρίζω σχέσεις ομαλές, σταθερές, φιλικές και αμοιβαία επωφελείς», συνέχισε.

Όπως είχε κάνει και ο πρώην πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπαν, ο Ρόμπερτ Φίτσο έχει επανειλημμένα επικρίνει τη υποστήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία από την αρχή της επίθεσης της Μόσχας, καθώς και την πολιτική απομόνωσης της Ρωσίας που εφαρμόζεται από τις Βρυξέλλες.

«Γνωρίζω πως συναντήσατε μερικές δυσκολίες για να ταξιδέψετε στη Μόσχα. Όμως το σημαντικότερο είναι ότι είστε εδώ», δήλωσε ακόμα ο Πούτιν στον Φίτσο στη διάρκεια της συνάντησής τους.

Ευρωπαϊκές χώρες είχαν πράγματι αρνηθεί να επιτρέψουν να πετάξει στον εναέριο χώρο τους το αεροπλάνο του Σλοβάκου πρωθυπουργού.

Γι' αυτή του την επίσκεψη με την ευκαιρία των εορτασμών της 9ης Μαΐου, ο Ρόμπερτ Φίτσο δέχθηκε τις επικρίσεις του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος εξέφρασε σήμερα τη «βαθιά λύπη» του για την παρουσία του Σλοβάκου πρωθυπουργού στη Μόσχα.

Πολιτικοί της σλοβακικής αντιπολίτευσης καταδίκασαν επίσης την επίσκεψη του Φίτσο.

«Με αυτό το ταξίδι, ο επικεφαλής της κυβέρνησης φτύνει καταπρόσωπο τους συμμάχους μας», δήλωσε ο Μπρανισλάβ Γκρόλινγκ, αρχηγός του φιλελεύθερου κόμματος Ελευθερία και Αλληλεγγύη.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως η απόφαση του Φίτσο να συναντήσει προσωπικά τον Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «προδοτική» έναντι της Σλοβακίας και του ΝΑΤΟ και χαρακτήρισε τον ρώσο πρόεδρο «εγκληματία πολέμου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ