Αυξήθηκαν κατά 210% οι διαδικτυακές απάτες το 2025 στην Ελλάδα

Αλεξία Σβώλου
210% αύξηση κατέγραψαν οι διαδικτυακές απάτες στην Ελλάδα σε σύγκριση με το 2025. Σύμφωνα με τα δεδομένα, μια στις δυο απάτες αφορά αγορά προϊόντων από ψεύτικα e-shops.

Εκθετική αύξηση που αγγίζει το 210% κατέγραψαν οι διαδικτυακές απάτες στη χώρα μας το 2025, σε σύγκριση με τα δεδομένα της προηγούμενης χρονιάς.

Σύμφωνα με τα ευρήματα και παρότι υπάρχει διάχυτη η άποψη στην κοινωνία, ότι ο μεγαλύτερος όγκος διαδικτυακών απατών αντιστοιχεί στο phishing, στην πραγματικότητα τουλάχιστον μία στις δύο διαδικτυακές απάτες (ποσοστό άνω του 50%) αφορά αγορά προϊόντων μετά από προσέλκυση του καταναλωτή από ψεύτικα e-shop.

Παρεπιπτόντως, το phishing ακολουθεί στην δεύτερη θέση με μικρότερο ποσοστό.

Το ετήσιο παγκόσμιο έσοδο από το κυβερνοέγκλημα ξεπερνά το ΑΕΠ χωρών καθώς αγγίζει τα 10,9 τρισ. δολάρια Στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα πέρα από τις γνωστές διαδικτυακές απάτες έχουν εμφανιστεί κακόβουλα SMS στο κινητό τηλέφωνο των πολιτών για υποτιθέμενα πρόστιμα κυκλοφοριακών παραβάσεων και δήθεν επιστροφές χρημάτων στους ασφαλισμένους από τον ΕΟΠΠΥ.

