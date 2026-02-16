Οι φόβοι για το ΑΙ στοιχίζουν δισεκατομμύρια στις Big Tech

Οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο φέτος είδαν την κεφαλαιοποίησή τους να συρρικνώνεται ραγδαία, ύστερα από πολλά έτη σημαντικής ανόδου.

Οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο φέτος είδαν την κεφαλαιοποίησή τους να συρρικνώνεται ραγδαία, ύστερα από πολλά έτη σημαντικής ανόδου, καθώς οι επενδυτές αμφισβητούν κατά πόσο οι μεγάλες δαπάνες στην τεχνητή νοημοσύνη θα δημιουργήσουν επαρκείς αποδόσεις που να δικαιολογήσουν τις τόσο υψηλές αποτιμήσεις.

Οι μετοχές της Microsoft έχουν υποχωρήσει κατά περίπου 17% από την αρχή του έτους, πτώση που συνδέεται με την ανησυχία για τους κινδύνους γύρω από την επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από το μοντέλο Gemini της Google και τον AI Agent Claude Cowork της Anthropic. Ως αποτέλεσμα, η αγοραστική αξία της έχει μειωθεί κατά περίπου 613 δισ. δολάρια, φτάνοντας τα 2,98 τρισ. δολάρια.

Η κεφαλαιοποίηση της Amazon έχει συρρικνωθεί κατά περίπου 13,85% μέχρι στιγμής φέτος, που αντιστοιχεί σε 343 δισ. δολάρια και οδηγεί την αποτίμηση της εταιρείας στα περίπου 2,13 τρισ. δολάρια.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Amazon ανακοίνωσε ότι αναμένει ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες θα αυξηθούν κατά περισσότερο από 50% φέτος. Οι Nvidia, Apple και Alphabet έχουν επίσης δει τις χρηματιστηριακές τους αξίες να μειώνονται κατά 89,67 δισ. δολάρια, 256,44 δισ. δολάρια και 87,96 δισ. δολάρια, αντίστοιχα, από τις αρχές του 2026, στα 4,44 τρισ. δολάρια, 3,76 τρισ. δολάρια και 3,7 τρισ. δολάρια.

Η υποχώρηση σηματοδοτεί μια ευρύτερη μετατόπιση στην ψυχολογία της αγοράς, με τους επενδυτές να μετακινούνται, από το να επιβραβεύουν τις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες του ΑΙ, στο να απαιτούν ορατότητα στα βραχυπρόθεσμα κέρδη μετά από χρόνια κερδοσκοπικού ενθουσιασμού.

Αντιθέτως, η TSMC, η Samsung Electronics και η Walmart έχουν προσθέσει 293,89 δισ. δολάρια, 272,88 δισ. δολάρια και 179,17 δισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία, αντίστοιχα, κατά την ίδια περίοδο, αυξάνοντας τις αποτιμήσεις τους σε 1,58 τρισ. δολάρια, 817 δισ. δολάρια και 1,07 τρισ. δολάρια.