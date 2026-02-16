Συνέχεια πιέσεων στο Χρηματιστήριο, με βαρίδι τις τράπεζες

Βαρίδι για την αγορά οι τράπεζες που συνέχισαν στο κόκκινο. Στο 10-15% η διόρθωση στις τράπεζες από τα υψηλά.

Χαμηλότερα και από τις 2.280 μονάδες πέρασε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με βαρίδι τις τράπεζες.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε εκ νέου κατά 0,87% στις 2.610 μονάδες, με την Κύπρου να διαφοροποιείται καταγράφοντας κέρδη 1,3%. Τριγμοί σε Alpha που πλέον βρίσκεται κατά 15% χαμηλότερα από τα προσφατα υψηλά της, ενώ βαριές απώλειες κατέγραψαν επίσης ΕΤΕ και ΠΕΙΡ, βουτώντας ακόμη και κατά 3% προτού περιορίσουν τις απώλειες στο 1% περίπου.

Η αγορά κατέγραψε τις μεγαλύτερες απώλειες από τον Απρίλιο του 2025 την Παρασκευή, όταν οι αγορές υπέστησαν το σοκ των δασμών του «Liberation Day», με τις πιέσεις να διατηρούνται και σήμερα. Σήμερα φαίνεται να υπήρξε ουρά ισχυρών πιέσεων εκ νέου στις τράπεζες, με υψηλό τζίρο παρότι η αμερικανική αγορά παραμένει κλειστή.

Η εικόνα των ελληνικών τραπεζών έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις ευρωτράπεζες που καταγράφουν κέρδη άνω του 1,6% σήμερα.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,43%, στις 2.279,10 μονάδες, με τον τραπεζικό δείκτη στο 0,87% και τις 2.610,26 μονάδες.

Στις τράπεζες απώλειες 1,10% για ΕΤΕ στα 14,40 ευρώ, με την Πειραιώς στο 1,09% και τα 8,196 ευρώ και την Alpha στο -1,5% και τα 3,812 ευρώ. Ηπιότερες πιέσεις για Eurobank στο -0,56% και τα 3,937 ευρώ. Κέρδη για Κύπρου στο 1,3% και τα 9,38 ευρώ.

Μετά το -9% της Παρασκευής, η Τιτάν κατέγραψε μίνι ράλι 4,2% στα 54,6 ευρώ, με την Metlen στο 2,01% και τα 36,60 ευρώ. Κέρδη άνω του 1% για Lamda, Σαραντη, ΔΑΑ. Ισχυρές πιέσεις σε ΔΕΗ στο -2,1% και τα 18,64 ευρώ, με την ΓΕΚ στο -0,74%. Περιορίστηκαν σημαντικά τα κέρδη στο 0,33% στα ΕΛΠΕ από το +2%, ενώ με απώλειες έκλεισε ΟΠΑΠ, ΟΤΕ και ΜΟΗ.

Η κίνηση παραπέμπει περισσότερο σε μια ελεγχόμενη «εξαέρωση» της αγοράς, δηλαδή σε ανάγκη αποφόρτισης από υπεραγορασμένα επίπεδα και σε επιλεκτικό τριμάρισμα θέσεων από παθητικά χαρτοφυλάκια, χωρίς να αλλοιώνεται η ευρύτερη τεχνική εικόνα. Η συγκυρία παραμένει υποστηρικτική, καθώς οι ρευστοποιήσεις κατοχύρωσης υπεραξιών φαίνεται να απορροφώνται από ισχυρά επενδυτικά χέρια που αναζητούν σημαντικούς όγκους, κυρίως από ανεπτυγμένες αγορές και κεφάλαια με προέλευση από Ασία και ΗΠΑ. Το ενδιαφέρον εστιάζεται ιδιαίτερα στη «βιτρίνα» του MSCI, εν μέσω σεναρίων πρόωρης αναβάθμισης, στοιχείο που λειτουργεί ως σταθεροποιητικός παράγοντας για τη συνολική εικόνα της αγοράς.

Σύμφωνα με την Fast Finance, «χρειάστηκαν τρεις ολόκληροι μήνες και κέρδη 15% για τον ΓΔ προκειμένου η αγορά να μας δώσει ημερήσια έξοδο. Η συνεδρίαση της Πέμπτης έδειξε τη σημαντική αδυναμία στο 2.356, επίπεδο που είχαμε θέσει ως κομβικό για κατοχύρωση, με την Παρασκευή να σπάει πτωτικά με χάσμα, όπως συμβαίνει τις περισσότερες φορές σε τέτοιες περιπτώσεις. Η αγορά είναι διαφορετικών ταχυτήτων, καθώς υπάρχουν μετοχές με ενσωματωμένα τεράστια κέρδη που δεν έχουν δώσει έξοδο, άλλες που έχουν ήδη διορθώσει και προσπαθούν να αντιστρέψουν τάση και, τέλος, μετοχές που έδωσαν έξοδο στη συνεδρίαση της Παρασκευής μαζί με τον ΓΔ. Σε μεγάλη εικόνα είναι ακόμη νωρίς παρ’ όλα αυτά, μια γρήγορη και ουσιαστική διόρθωση με άμεσες χρονικά αντιδράσεις είναι απολύτως φυσιολογική».

Τεχνικά, είχαμε επισημάνει ότι έρχεται αυξημένο volatility την προηγούμενη εβδομάδα, με τη διάσπαση του 2.300 να κάνει τη διαφορά. Πλέον, το επίπεδο των 2355 μονάδων αποτελεί σημαντική αντίσταση και το πιθανότερο είναι να δούμε μια καλύτερη διόρθωση, μετά όμως από τη συνεδρίαση της Δευτέρας, που ενδέχεται να δώσει αντίδραση. Καλό θα ήταν να αφήσουμε την αγορά να μας δώσει δεδομένα πριν προχωρήσουμε σε νέες τοποθετήσεις, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι συνήθως οι πωλητές επανατοποθετούνται άμεσα, στον ίδιο χρόνο που πουλάνε, σε μετοχές που θεωρούν φθηνές. Αυτό, ειδικά σε πτωτική αγορά, αποδεικνύεται συχνά λάθος. Σε μεγάλη εικόνα είναι πολύ νωρίς για αλλαγή της μεσοπρόθεσμης τάσης και το πιθανότερο είναι ότι η διόρθωση θα αποτελέσει ξανά ευκαιρία για τοποθετήσεις.

Σε επιμέρους νέα, σε αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για την Eurobank προχώρησε η Citi, με υιοθέτηση ελαφρώς πιο θετικής στάσης ως προς τα καθαρά έσοδα από τόκους και ενσωμάτωση της εξαγοράς της Eurolife Insurance στις προβλέψεις. Η Citi αυξάνει την τιμή στόχο στα 4,70 ευρώ από 3,80 ευρώ προηγουμένως για την Eurobank, λόγω μείωσης του κόστους ιδίων κεφαλαίων σε 10,3% από 11,5%. Διατηρεί τη σύσταση buy.

Σε αύξηση της τιμής στόχου προχώρησε και για την Πειραιώς η Citi. Όπως αναφέρει, η βασική εκτίμηση για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) του 2025 αυξάνεται κατά +2%, ενώ παραμένει σε γενικές γραμμές αμετάβλητη για τα επόμενα έτη του χρονικού ορίζοντα προβλέψεων.

Παρά τις σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες προβλέψεις κερδοφορίας, η Citi αυξάνει την τιμή στόχο στα 10,20 ευρώ από 7,85, λόγω μείωσης της υπόθεσης για κόστος ιδίων κεφαλαίων στο 10,6% από 12% προηγουμένως.