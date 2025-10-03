Το AI κυριαρχεί στις επενδύσεις VC το 2025 - Ρεκόρ 192,7 δισ. δολαρίων

Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού κατευθύνθηκε σε εδραιωμένες νεοφυείς επιχειρήσεις. Αντιθέτως, άλλες λιγότερο γνωστές startups αντιμετώπισαν δυσκολίες.

Το ποσό των 192,7 δισ. δολαρίων έχει επενδυθεί σε νεοσύστατες επιχειρήσεις (startups) τεχνητής νοημοσύνης μέχρι στιγμής φέτος από επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capitalists), καταρρίπτοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ και καθιστώντας το 2025 την πρώτη χρονιά όπου πάνω από το ήμισυ του συνολικού επενδυτικού κεφαλαίου κατευθύνεται στον κλάδο, σύμφωνα με τα στοιχεία PitchBook.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, το μεγαλύτερο μέρος του ποσού κατευθύνθηκε σε εδραιωμένες νεοφυείς επιχειρήσεις, όπως οι Anthropic και xAI, οι οποίες συγκέντρωσαν δισεκατομμύρια σε χρηματοδότηση αυτό το τρίμηνο. Αντιθέτως, άλλες λιγότερο γνωστές startups αντιμετώπισαν δυσκολίες, ειδικά αυτές που δεν επικεντρώνονται στο AI.

Οι αυστηροί κανόνες που ισχύουν για δημόσιες εγγραφές και εξαγορές έχει επίσης ως αποτέλεσμα ορισμένοι επενδυτές να μην είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν σε μη «δοκιμασμένες» εταιρείες, σύμφωνα με την PitchBook.

«Όπου και να κοιτάξουμε, η αγορά είναι διχασμένη», δήλωσε ο Κάιλ Σάντφορντ, διευθυντής έρευνας της PitchBook. «Ή είσαι στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης ή δεν είσαι. Ή είσαι μεγάλη εταιρεία ή δεν είσαι».

Το τελευταίο τρίμηνο, οι αμερικανικές επενδυτικές εταιρείες (venture capitals) αφιέρωσαν το 62,7% των κεφαλαίων τους σε εταιρείες AI, ενώ οι παγκόσμιοι επενδυτές αφιέρωσαν το 53,2%.

Συνολικά, οι συμφωνίες VC άγγιξαν τα 366,8 δισ. δολάρια μέχρι στιγμής φέτος, με ένα μεγαλύτερο μέρος αυτών των επενδύσεων, ύψους 250,2 δισ. δολαρίων, να πραγματοποιείται στις ΗΠΑ.

Παρόλα αυτά, η γενική εικόνα για το μέλλον των startups είναι «μαύρη». Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των εταιρειών που εξασφαλίζουν VC κεφάλαια το 2025 αναμένεται να είναι ο χαμηλότερος εδώ και χρόνια, όπως και ο αριθμός αυτών που αντλούν νέα κεφάλαια.

Όπως φανερώουν τα στοιχεία της έρευνας, σε παγκόσμιο επίπεδο, 823 funds έχουν συγκεντρώσει πάνω από 80 δισ. δολάρια μέχρι στιγμής, αριθμός που απέχει δραματικά από το 2022, όταν 4.430 funds είχαν αντλήσει 412 δισ. δολάρια.