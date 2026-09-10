Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα επενδύσουν 40 δισ. ευρώ στη Γερμανία για data centers

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα επενδύσουν συνολικά 40 δισ. ευρώ σε έργα στη Γερμανία, κυρίως για την ανάπτυξη νέων κέντρων δεδομένων.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα επενδύσουν συνολικά 40 δισ. ευρώ σε έργα στη Γερμανία, κυρίως για την ανάπτυξη νέων κέντρων δεδομένων, ανακοίνωσαν σήμερα οι δύο χώρες σε κοινή δήλωση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Βερολίνο.

Με την ευκαιρία της επίσημης επίσκεψής του στη Γερμανία, που είναι η πρώτη αρχηγού κράτους της χώρας του, ο πρόεδρος των Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν χαιρέτισε μαζί με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς «την ανακοίνωση ενός προγράμματος επενδύσεων των Εμιράτων στη Γερμανία συνολικού ύψους 40 δισεκ. ευρώ» που περιλαμβάνει κυρίως «επενδύσεις στις προηγμένες ψηφιακές υποδομές, μεταξύ των οποίων την ανάπτυξη νέων προηγμένων κέντρων δεδομένων, χωρητικότητας περίπου ενός γιγαβάτ», τονίζουν στη δήλωση.

Το ποσό αυτό υπερδιπλασιάζει τις επενδύσεις αυτού του κράτους του Κόλπου στη γερμανική οικονομία μέχρι σήμερα. Το προηγούμενο ποσό ανερχόταν σε περίπου 34 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο Μοχάμεντ άρχισε νωρίτερα τη διήμερη επίσκεψη στη Γερμανία και έγινε δεκτός στο Βερολίνο από τον πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ με στρατιωτικές τιμές. Στη συνέχεια συναντήθηκε με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Και οι δύο πλευρές είχαν δηλώσει προηγουμένως ότι στόχος τους είναι να εμβαθύνουν τις σχέσεις τους.

Ο υπουργός Τεχνολογίας των ΗΑΕ Σουλτάν Αλ Τζαμπέρ δήλωσε ότι η Γερμανία αποτελεί «σημαντικό στρατηγικό και οικονομικό εταίρο» για τη χώρα του εδώ και δεκαετίες.

Οι προγραμματισμένες πρόσθετες επενδύσεις «θα προωθήσουν αυτούς τους βιομηχανικούς κλάδους, τις τεχνολογίες και τις θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης που ενισχύουν τη μελλοντική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ