Ιστορικός o Καραλής στη Ζυρίχη - Νέο πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα 6,20 μ.

Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής στη Ζυρίχη, καθώς με άλμα στα 6,20 μ. σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ στο επί κοντώ.

Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής στη Ζυρίχη, καθώς με άλμα στα 6,20 μ. σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ στο επί κοντώ και πρωταγωνίστησε σε έναν από τους σπουδαιότερους αγώνες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στο αγώνισμα. Ο Έλληνας πρωταθλητής έδωσε μεγάλη μάχη με τον Μόντο Ντουπλάντις, σε μια βραδιά όπου για πρώτη φορά δύο επικοντιστές ξεπέρασαν τα 6,20 μ. στον ίδιο αγώνα.

Ο Καραλής, ο οποίος είχε προηγουμένως ξεχωρίσει στους αγώνες του Diamond League στο Μπέρμιγχαμ, τη Λωζάνη και τη Σιλέσια, επιβεβαίωσε στη Ζυρίχη την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση, φτάνοντας σε ύψος που αποτελεί νέο σημείο αναφοράς για το ελληνικό επί κοντώ.

Ο 26χρονος αθλητής ξεκίνησε από τα 5,50 μ. και στη συνέχεια πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 5,80 μ., 5,90 μ., 6,00 μ. και 6,10 μ., παρουσιάζοντας εντυπωσιακή σταθερότητα. Στα 6,00 μ. παρέμεναν στη μάχη, μαζί με τους δύο πρωταγωνιστές, ο Νορβηγός Σόντρε Γκούτερμσεν, ο οποίος χρειάστηκε τρίτη προσπάθεια για να ξεπεράσει το συγκεκριμένο ύψος, πριν αποτύχει στα 6,10 μ.

Η άνεση με την οποία ο Καραλής πέρασε τα 6,10 μ., αλλά και ο τρόπος με τον οποίο πανηγύρισε την επιτυχημένη προσπάθειά του, έδειχναν ότι ήταν αποφασισμένος να διεκδικήσει μέχρι τέλους τη νίκη απέναντι στον κορυφαίο επικοντιστή του κόσμου.

Ο Ντουπλάντις πέρασε με την πρώτη τα 6,15 μ., όμως ο Καραλής επέλεξε να συνεχίσει απευθείας στα 6,20 μ. και δικαιώθηκε. Με ένα εξαιρετικό άλμα, ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε το συγκεκριμένο ύψος και βελτίωσε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο ήταν 6,17 μ. από το φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Η απάντηση του Ντουπλάντις ήταν στα 6,25 μ., ύψος που πέρασε με την πρώτη προσπάθεια. Ο Καραλής, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε τη διεκδίκηση της κορυφής και επιχείρησε στα 6,32 μ., κυνηγώντας πλέον το παγκόσμιο ρεκόρ. Το δεύτερο άλμα του μάλιστα ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, παρά τη σωματική κόπωση που είχε συσσωρευτεί.

Η μονομαχία στη Ζυρίχη απέκτησε έτσι ιστορικό χαρακτήρα, καθώς για πρώτη φορά δύο επικοντιστές έφτασαν στον ίδιο αγώνα να επιχειρούν άλματα σε ύψος παγκοσμίου ρεκόρ. Παράλληλα, ο Ντουπλάντις βρέθηκε για πρώτη φορά αντιμέτωπος με τόσο έντονη πίεση από αντίπαλο στη διάρκεια μιας προσπάθειας για παγκόσμιο ρεκόρ.

Ο Σουηδός αναδείχθηκε τελικά νικητής με το άλμα στα 6,25 μ., ενώ απέτυχε στις τρεις προσπάθειές του στα 6,32 μ. Ο Καραλής, όμως, έφυγε από τη Ζυρίχη έχοντας πετύχει ένα νέο πανελλήνιο ρεκόρ και έχοντας επιβεβαιώσει ότι αποτελεί πλέον σταθερό πρωταγωνιστή στο κορυφαίο επίπεδο του παγκόσμιου επί κοντώ.

Οι δύο αθλητές αναμένεται να συναντηθούν εκ νέου στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες, αλλά και στο Ultimate στη Βουδαπέστη, με τον Καραλή να έχει μπροστά του νέες ευκαιρίες για να διεκδικήσει τη νίκη και να συνεχίσει την εντυπωσιακή του πορεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ