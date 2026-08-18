Προϋπολογισμός: Ο φόρος εισοδήματος απογείωσε τις εισπράξεις - Πάνω από 9 δισ. ευρώ σε έναν μήνα

Δημοσιονομικές «ανάσες» στο δρόμο προς τη ΔΕΘ. Η εφάπαξ εξόφληση του φετινού φορολογικού λογαριασμού και η έκπτωση έως 4% ενίσχυσαν τα κρατικά ταμεία. Πόσους φόρους θα πληρώσουμε έως το τέλος του 2026.

Ισχυρή τονωτική ένεση στα κρατικά ταμεία έδωσε τον Ιούλιο ο φόρος εισοδήματος, με τα φορολογικά έσοδα να φτάνουν τα 9 δισ. ευρώ και να ξεπερνούν κατά 528 εκατ. ευρώ ή 6,2% τον μηνιαίο στόχο. Καθοριστικό ρόλο στις εισπράξεις έπαιξε η καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος, αλλά και η επιλογή χιλιάδων φορολογουμένων να εξοφλήσουν εφάπαξ ολόκληρο τον λογαριασμό προκειμένου να εξασφαλίσουν την έκπτωση 2%-4%, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της φορολογικής δήλωσης.

Στην επιλογή της εφάπαξ εξόφλησης συνέβαλαν και οι διευκολύνσεις που παρέχουν οι τράπεζες. Πολλοί φορολογούμενοι χρησιμοποίησαν την πιστωτική τους κάρτα εξασφαλίζοντας τόσο την έκπτωση όσο την πληρωμή του φόρου σε έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις. Τον περασμένο μήνα τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 9,195 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας κατά 895 εκατ. ευρώ τον μηνιαίο στόχο.

Τα έσοδα από φόρους διαμορφώθηκαν στα 9,092 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 528 εκατ. ευρώ ή 6,2% έναντι του στόχου. Την ίδια ώρα, οι επιστροφές εσόδων έφθασαν στα 842 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά 143 εκατ. ευρώ τον στόχο των 698 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026 τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 45,207 δισ. ευρώ, υψηλότερα κατά 1,975 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο του προϋπολογισμού. Τα έσοδα από άμεσους και έμμεσους φόρους έφθασαν συνολικά τα 42,916 δισ. ευρώ.

Το καλάθι της ΔΕΘ

Η καλύτερη εικόνα στο μέτωπο των εσόδων ενισχύει τα δημοσιονομικά περιθώρια ενόψει των κυβερνητικών εξαγγελιών στη ΔΕΘ, χωρίς όμως η υπέρβαση του στόχου να μεταφράζεται αυτομάτως σε ισόποσο διαθέσιμο χώρο για νέα μέτρα. Και αυτό γιατί, σε αντίθεση με τα έσοδα, οι δαπάνες κινήθηκαν πάνω από τον στόχο. Στο επτάμηνο ανήλθαν σε 45,596 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,041 δισ. ευρώ έναντι του στόχου των 44,556 δισ. ευρώ και κατά 4,911 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Έτσι, η υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσματος προέρχεται ουσιαστικά από την πλευρά των εσόδων.

Ο φορολογικός λογαριασμός έως το τέλος του έτους

Το δεύτερο εξάμηνο τα φορολογικά βάρη πέφτουν μαζεμένα για τους φορολογούμενους, καθώς οι δόσεις του φόρου εισοδήματος συμπίπτουν με τον ΕΝΦΙΑ, τον ΦΠΑ και, στα τέλη του έτους με τα τέλη κυκλοφορίας. Έως τις 31 Αυγούστου 2026 θα πρέπει να πληρωθούν η δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος και η έκτη δόση του ΕΝΦΙΑ. Ο φόρος ακινήτων εξοφλείται πλέον σε 12 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη τον Μάρτιο και την τελευταία τον Φεβρουάριο του 2027.

Με βάση τον προϋπολογισμό, τον Αύγουστο αναμένονται φορολογικές εισπράξεις 6,324 δισ. ευρώ και τον Σεπτέμβριο 6,412 δισ. ευρώ. Τον Οκτώβριο ο λογαριασμός ανεβαίνει στα 6,679 δισ. ευρώ, τον Νοέμβριο υποχωρεί στα 5,738 δισ. ευρώ, ενώ τον Δεκέμβριο επιστρέφει κοντά στα 7 δισ. ευρώ και συγκεκριμένα στα 6,961 δισ. ευρώ, καθώς στο φορολογικό ημερολόγιο προστίθενται και τα τέλη κυκλοφορίας του 2027. Συνολικά, από τον Αύγουστο έως και τον Δεκέμβριο προβλέπεται να εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία περίπου 32,1 δισ. ευρώ από φόρους, ενώ για ολόκληρο το δεύτερο εξάμηνο ο λογαριασμός ανέρχεται σε 39,558 δισ. ευρώ.