Πυρκαγιές: Άρχισαν οι αυτοψίες - Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις για επισκευές και ανακατασκευές

Ξεκίνησαν οι αυτοψίες σε Σαλαμίνα και Χαλκιδική, ενώ προχωρά η διαδικασία αποζημιώσεων, επισκευών και ανακατασκευών στις πυρόπληκτες περιοχές.

Στη φάση της καταγραφής των ζημιών περνούν οι περιοχές που επλήγησαν από τις τελευταίες πυρκαγιές, με τη Σαλαμίνα και τη Χαλκιδική να μπαίνουν στον σχεδιασμό της Κρατικής Αρωγής. Οι αυτοψίες ανοίγουν τον δρόμο για την αποτίμηση των ζημιών και στη συνέχεια για τις αποζημιώσεις, ενώ στο Πόρτο Γερμενό, όπου η διαδικασία βρίσκεται σε πιο προχωρημένο στάδιο, 101 σπίτια έχουν ήδη χαρακτηριστεί «κόκκινα».

Για την πορεία της διαδικασίας έδωσε νεότερα στοιχεία τη Δευτέρα ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Όπως ανέφερε, συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών βρίσκονται ήδη στον Δήμο Κασσάνδρας και στη Σίβηρη Χαλκιδικής, όπου πραγματοποιούν αυτοψίες σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, ενώ αντίστοιχη διαδικασία ξεκίνησε και στη Σαλαμίνα.

Την Τετάρτη έχει προγραμματιστεί σύσκεψη στο δημαρχείο Κασσάνδρας, παρουσία του κ. Κατσαφάδου και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, για την αποτίμηση της κατάστασης και τα επόμενα βήματα.

Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα που μετέφερε ο υφυπουργός, τόσο στον Δήμο Κασσάνδρας όσο και στον Δήμο Σαλαμίνας οι ζημιές σε κτίρια εμφανίζονται μέχρι στιγμής περιορισμένες. Η αρχική εκτίμηση είναι ότι σε καθεμία από τις δύο περιοχές ο αριθμός των πληγέντων κτιρίων θα είναι κάτω από 15, με την τελική εικόνα να διαμορφώνεται μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών.

Στα 101 τα «κόκκινα» σπίτια στο Πόρτο Γερμενό - Έτοιμη η ΚΥΑ για επισκευές και ανακατασκευές

Πιο προχωρημένη είναι η διαδικασία στον Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας. Ο Δήμος απέστειλε την Παρασκευή το πρώτο αίτημα για 49 δικαιούχους και μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να έχουν σταλεί τα ποσά που αντιστοιχούν στην οικοσκευή. Θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα αιτήματα για όσους πληγέντες έχουν υποβάλει αίτηση, τόσο για την οικοσκευή όσο και για το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών.

Οι αυτοψίες έχουν παράλληλα μεταβάλει την αρχική εικόνα των ζημιών. Τα σπίτια που έχουν χαρακτηριστεί «κόκκινα» στο Πόρτο Γερμενό αυξήθηκαν από 79 σε 101, καθώς μετά τον πρώτο γύρο ελέγχων υποβλήθηκαν νέες αιτήσεις για αυτοψία. Όπως ανέφερε ο υφυπουργός, πρόκειται για 101 σπίτια που έχουν χαρακτηριστεί «κόκκινα» και είναι για ανακατασκευή.

Η αύξηση από τα 79 στα 101 δείχνει και γιατί η πρώτη αποτίμηση μετά από μια μεγάλη πυρκαγιά δεν αποτελεί απαραίτητα την τελική εικόνα. Νέα αιτήματα ιδιοκτητών οδηγούν σε πρόσθετους ελέγχους, ενώ από τα αποτελέσματα των αυτοψιών εξαρτάται η συνέχεια για κάθε ακίνητο. Η διαδικασία δεν αφορά μόνο την καταμέτρηση των πληγέντων κτιρίων, αλλά και την κατηγοριοποίηση των ζημιών, η οποία καθορίζει εάν ένα κτίριο μπορεί να επισκευαστεί ή εάν απαιτείται ανακατασκευή.

Για όσα «κόκκινα» κτίρια απαιτείται κατεδάφιση, το κράτος θα αναλάβει το σχετικό κόστος, προκειμένου οι ιδιοκτήτες να λάβουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να προχωρήσουν στη συνέχεια στην ανακατασκευή. Σύμφωνα με τον κ. Κατσαφάδο, η ίδια διαδικασία θα εφαρμοστεί και στις υπόλοιπες πυρόπληκτες περιοχές όπου υπάρχουν κτίρια που θα κριθούν κατεδαφιστέα.

Παράλληλα, η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επισκευή και ανακατασκευή των πληγέντων κτιρίων είναι έτοιμη. Η διαδικασία αναμένεται να ενεργοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα και από τις αρχές Σεπτεμβρίου οι πληγέντες θα μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους για επισκευή ή ανακατασκευή. Για την ενημέρωση και καθοδήγησή τους προβλέπεται η λειτουργία ειδικού call center.

Πρόκειται για διαφορετικό στάδιο από τις πρώτες ενισχύσεις για οικοσκευή και άμεσες βιοτικές ανάγκες. Μετά την πρώτη οικονομική στήριξη, ακολουθεί η αποκατάσταση των ίδιων των ακινήτων, η οποία προϋποθέτει την ολοκλήρωση των ελέγχων και τις προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες. Για τα κτίρια με σοβαρές ζημιές, επομένως, οι αυτοψίες αποτελούν την αφετηρία μιας διαδικασίας που θα συνεχιστεί και μετά την καταβολή των πρώτων ενισχύσεων.

Τι πρέπει να κάνουν οι πληγέντες

Για τους ιδιοκτήτες που έχουν υποστεί ζημιές, πρώτο βήμα είναι η καταγραφή του ακινήτου και η αυτοψία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς τα αποτελέσματά της αποτελούν τη βάση για την πορεία της αποκατάστασης. Οι αιτήσεις για τις πρώτες ενισχύσεις, όπως η οικοσκευή και οι πρώτες βιοτικές ανάγκες, υποβάλλονται μέσω των οικείων δήμων, οι οποίοι συγκεντρώνουν και διαβιβάζουν τα στοιχεία στην Κρατική Αρωγή. Η επισκευή ή ανακατασκευή ακολουθεί χωριστή διαδικασία, ανάλογα με τον χαρακτηρισμό και την έκταση των ζημιών που έχουν καταγραφεί στο κτίριο.