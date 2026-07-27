Εβδομάδα πληρωμών: Έως την Παρασκευή πιστώνονται επιδόματα, συντάξεις, μισθοδοσία και επίδομα αδείας

Την Παρασκευή 31 Ιουλίου προγραμματίζεται η πληρωμή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ για τον μήνα Ιούλιο. Στις πληρωμές περιλαμβάνεται και η 3η διμηνιαία δόση του επιδόματος παιδιού

Εβδομάδα πληρωμών ξεκινά από σήμερα, καθώς έως την Παρασκευή θα καταβληθούν οι συντάξεις του ΕΦΚΑ, τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ η μισθοδοσία Ιουλίου σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και το επίδομα αδείας σε όσους δεν έχουν λάβει ακόμη την άδειά τους.

Πιο συγκεκριμένα από σήμερα το απόγευμα θα πιστωθούν στους λογαρισμούς των συνταξιούχων τα ποσά που αντιστοιχούν στις συντάξεις Αυγούστου:

• Στις 28 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.322.356.333,15 ευρώ σε 2.621.877 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων

• Στις 30 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.113.621.125,94 ευρώ σε 1.655.856 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων

• Στις 30 Ιουλίου θα καταβληθούν 2.800.000 ευρώ σε 7.600 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021

• Από 27 έως 31 Ιουλίου θα καταβληθούν 14.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

• Στις 29 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.800.000 ευρώ σε 498 δικαιούχους για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ e-ΕΦΚΑ 2024 και 2025 απασχολούμενων συνταξιούχων.

Επιδόματα Ιουλίου

Την Παρασκευή 31 Ιουλίου προγραμματίζεται η πληρωμή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ για τον μήνα Ιούλιο, με χιλιάδες δικαιούχους να αναμένουν την πίστωση των ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους. Ως είθισται, τα ποσά θα είναι διαθέσιμα από την Πέμπτη 30 Ιουλίου, μετά τις 17.30 το απόγευμα.

Στις πληρωμές του Ιουλίου περιλαμβάνεται και η 3η διμηνιαία δόση του επιδόματος παιδιού, που αφορά το διάστημα Μαΐου – Ιουνίου.

Ειδικότερα στην πληρωμή της Παρασκευής περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: