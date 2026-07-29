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Πυρκαγιά στο Γενέσι Τρικάλων - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Πυρκαγιά στο Γενέσι Τρικάλων - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
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Υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Τρικκαίων κινητοποιήθηκαν για να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γενέσι της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 27 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1ελικόπτερο.

Υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Τρικκαίων κινητοποιήθηκαν για να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Καθ' όλη την διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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Πυρκαγιά
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Πυροσβεστική
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