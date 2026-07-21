ΔΥΠΑ: Προσωρινοί πίνακες για τους 28 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Αναρτήθηκαν σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου 2027, στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης και επιλογής βρεφών και νηπίων που θα φιλοξενηθούν στους 28 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (ΒΝΣ) της ΔΥΠΑ για τη σχολική χρονιά 2026-2027.

Αναρτήθηκαν σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου 2027, στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης και επιλογής βρεφών και νηπίων που θα φιλοξενηθούν στους 28 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (ΒΝΣ) της ΔΥΠΑ για τη σχολική χρονιά 2026-2027.

Συγκεκριμένα, αναρτήθηκαν πίνακες, ανά ΒΝΣ, για τρεις κατηγορίες αξιολόγησης και επιλογής βρεφών-προνηπίων και νηπίων: 1) Επιλεγμένοι, 2) Αναπληρωματικοί και 3) Απορριπτέοι.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός τριών ημερών, από την Τρίτη 21 Ιουλίου και ώρα 18:00 έως και την Πέμπτη 23 Ιουλίου και ώρα

23:55. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής https://kidcare.dypa.gov.gr/ τεκμηριώνοντας τους ισχυρισμούς τους με συνημμένα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης.

Οι ιδιόκτητοι ΒΝΣ της ΔΥΠΑ λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, 06:45-16:00 (Δευτέρα-Παρασκευή) και απευθύνονται σε βρέφη-νήπια από 6 μηνών έως 4 ετών.

Εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για την αρμονική ψυχοσωματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών.

Ο Βρεφικός Σταθμός Ιλίου θα δεχθεί βρέφη από 16 μηνών έως 2,5 ετών.

Η φιλοξενία είναι εντελώς δωρεάν και τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά και κοινωνικά.

Η ΔΥΠΑ συμμετέχει στη δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας,

εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» με Δικαιούχο Φορέα την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) καθώς και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Οι γονείς, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα καλούνται να υποβάλουν τη σχετική αίτηση σε αυτό. Όσοι λάβουν το voucher μπορούν να το

καταθέσουν άμεσα, σε ΒΝΣ της ΔΥΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/brefonipiaki-paidiki-stathmi-dypa