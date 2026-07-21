ΗΠΑ για δασμούς: «Αναμένονται σύντομα κινήσεις» - 60 οικονομίες στο στόχαστρο του Τραμπ

Ο Εμπορικός Εκπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, άφησε να εννοηθεί την Τρίτη ότι ένας ακόμη γύρος δασμών του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι καθ' οδόν.

Νέοι δασμοί σε βάρος περίπου 60 οικονομιών αναμένεται να ανακοινωθούν «σύντομα», προέβλεψε σήμερα ο αντιπρόσωπος του Λευκού Οίκου για το Εμπόριο (USTR), Τζέιμισον Γκριρ, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης που παραχώρησε στο CNBC.

Την ώρα που οι υπηρεσίες του ξεκίνησαν έρευνες για ορισμένες εμπορικές πρακτικές, στοχεύοντας κυρίως την αναγκαστική εργασία, τα αποτελέσματα αναμένονται έως το τέλος της εβδομάδας και «θα δούμε σύντομα κινήσεις», ακόμα κι αν «δεν μπορώ να προσδιορίσω το χρονοδιάγραμμα», δήλωσε ο Γκριρ όταν ρωτήθηκε αν πρόκειται να επιβληθούν νέοι δασμοί, όπως αποκάλυψε νωρίτερα σήμερα ρεπορτάζ των FT, όπου αναφέρεται ότι περισσότεροι δασμοί θα μπορούσαν να ανακοινωθούν ήδη από αυτή την εβδομάδα.

Αυτοί οι δασμοί, που θα μπορούσαν να επιβληθούν σε βάρος των κυρίων εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ, μεταξύ άλλων την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναμένεται να αντικαταστήσουν τους προσωρινούς δασμούς 10% που εισήγαγε ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ακύρωση από το Ανώτατο Δικαστήριο εκείνων που τέθηκαν σε ισχύ τον περασμένο χρόνο.

Ο Τραμπ επέβαλε τον Φεβρουάριο έναν γενικό δασμό 10% βάσει του Άρθρου 122 του Εμπορικού Νόμου του 1974, ώρες αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο κατήργησε το σαρωτικό δασμολογικό καθεστώς της «Ημέρας Απελευθέρωσης».

Ωστόσο, οι δασμοί του Άρθρου 122 θα λήξουν την Παρασκευή, εκτός εάν παρέμβει το Κογκρέσο, κάτι που φαίνεται απίθανο να συμβεί όπως αναφέρει το CNBC