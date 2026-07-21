Δίκη για Τέμπη: Τη Δευτέρα οι τοποθετήσεις συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης

Την Δευτέρα 27 Ιουλίου συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Την Δευτέρα 27 Ιουλίου συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για τα αιτήματα αναβολής της δίκης, της αποστολής προδικαστικού ερωτήματος στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος.

Υπενθυμίζεται πως η εισαγγελέας πρότεινε χθες να απορριφθούν τα αιτήματα για την αναβολή που είχαν υποβάλει στη βάση του άρθρου 59 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας οι συνήγοροι υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ, οι οποίοι είναι επίσης κατηγορούμενοι στη δικογραφία που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για αδικήματα οικονομικής φύσεως σχετικά με την υλοποίηση της Σύμβασης 717.

Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας με την συνήγορο συγγενών θυμάτων και ενός τραυματία κα Ζωή Κωνσταντοπούλου να χαρακτηρίζει το αίτημα αναβολής ως "χοντρή παρέλκυση", καθώς, όπως ανέφερε, η υπόθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται σε "πολύ προγενέστερο στάδιο". Η κα Κωνσταντοπούλου ζήτησε την απόρριψη του αιτήματος, επισημαίνοντας ωστόσο πως το υλικό της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που αφορά τη Σύμβαση 717 πρέπει να αναζητηθεί και να συσχετιστεί με την παρούσα δίκη.

Ανέφερε επίσης πως το ζήτημα του "σπασίματος" της δικογραφίας σε ότι αφορά τα στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ θα οδηγήσει στη "συγκάλυψη και σε μια δίκη παρωδία"

Απο την πλευρά της υπεράσπισης σήμερα τοποθετήθηκε μόνο ο συνήγορος του κατηγορουμένου πρώην προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος κ. Θεμιστοκλής Σοφός.

Ο κ. Σοφός ξεκίνησε την τοποθέτηση του χαρακτηρίζοντας ως "νομικώς εσφαλμένη" την άποψη της εισαγγελέως ότι δεν υφίσταται ταυτότητα πράξης τονίζοντας πως υπάρχουν τρεις διαφορετικές διαδικασίες για το ίδιο "βιοτικό γεγονός" και για το ίδιο "ιστορικό συμβάν" εννοώντας την υπόθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος και την υπόθεση του πρώην υπουργού Μεταφορών κ. Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή που χειρίζεται ο ειδικός ανακριτής του Αρείου Πάγου.

Επεσήμανε ακόμα πως το αίτημα που υπέβαλε για αποστολή προδικαστικού ερωτήματος στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για το οποίο η εισαγγελέας επίσης πρότεινε να απορριφθεί, αφορά το αν είναι σύμφωνος με το Ενωσιακό Δίκαιο ο τεχνητός διαχωρισμός της δικογραφίας που έχει ως αποτέλεσμα την στέρηση του δικαιώματος του εντολέα του να έχει πρόσβαση στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και το ενδεχόμενο να δεχτεί διπλή κρίση από τα δικαστήρια.

"Η ζημία των οικονομικων συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών συνδέονται αναπόσπαστα" ανέφερε κλείνοντας ο κ. Σοφός.

Η δίκη συνεχίζεται την Δευτέρα, ενώ απομένει ακόμα μια συνεδρίαση την Τρίτη 28 Ιουλίου πριν την διακοπή του Αυγούστου.

Πηγ: ΑΠΕ-ΜΠΕ