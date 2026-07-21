Σε εξέλιξη πυρκαγιά στα Βορίζια Ηρακλείου - Επιχειρούν 55 πυροσβέστες και 2 εναέρια

55 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα με τη συνδρομή δύο ελικοπτέρων δίνουν μάχη με τις φλόγες που καίνε αγροτολιβαδική, γεωργική δασική έκταση.

Φωτιά εκδηλώθηκε στο χωριό Βορίζια του Δήμου Φαιστού στο Ηράκλειο σήμερα στις 13.30, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να δρουν στο χώρο.

Συγκεκριμένα 55 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα με τη συνδρομή δύο ελικοπτέρων δίνουν μάχη με τις φλόγες που καίνε αγροτολιβαδική, γεωργική δασική έκταση. Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Φαιστού.

Στο μεταξύ στις 14.50 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, ενώ στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.