ΔΥΠΑ: Παράταση επικαιροποίησης στοιχείων στο Μητρώο Εκπαιδευτικών

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης επικαιροποίησης των στοιχείων των εγγεγραμμένων μελών του Μητρώου Προσωρινών Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) έως και την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και ώρα 23:59.

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης επικαιροποίησης των στοιχείων των εγγεγραμμένων μελών του Μητρώου Προσωρινών Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) έως και την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και ώρα 23:59.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet, ακολουθώντας τη διαδρομή:

gov.gr → Εκπαίδευση → Επαγγελματίες Εκπαίδευσης → Επικαιροποίηση Στοιχείων Εγγεγραμμένων Μελών Μητρώου Εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ

Η παράλειψη υποβολής αίτησης εντός της αποκλειστικής προθεσμίας συνεπάγεται την αυτοδίκαιη διατήρηση των ήδη καταχωρισμένων στοιχείων του υποψηφίου στο Μητρώο.

Η ΔΥΠΑ στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Η ΔΥΠΑ αποτελεί τον μεγαλύτερο δημόσιο φορέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη χώρα, με πανελλαδικό δίκτυο που περιλαμβάνει:

• 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας

• 7 Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας

• 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ)

• 6 Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)

• 2 Εκπαιδευτικά Κέντρα για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

Οι Σχολές Μαθητείας υλοποιούν το δυικό σύστημα εκπαίδευσης, συνδυάζοντας θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στη σχολή με πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, με αμοιβή και πλήρη ασφάλιση.

Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, το 77% των αποφοίτων των σχολών της ΔΥΠΑ βρίσκει εργασία μέσα σε 12 μήνες από την αποφοίτησή του, επιβεβαιώνοντας τη στενή σύνδεση των προγραμμάτων με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ΕΠΑΣ, ΠΕΠΑΣ και ΣΑΕΚ είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα: https://schools.dypa.gov.gr