Ακίνητα: Ανοίγει η πλατφόρμα του ΜΙΔΑ - Ποια στοιχεία θα δηλώσουν πάνω από 7 εκατ. φορολογούμενοι

Η ΑΑΔΕ αποκτά πλήρη εικόνα για μισθώσεις, κενές κατοικίες, δωρεάν παραχωρήσεις και αγροτικές εκτάσεις. Στο «μικροσκόπιο» ενοίκια και κενά σπίτια.

Στον «αέρα» ετοιμάζεται να βγει η πλατφόρμα του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ). Με τη λειτουργία του ΜΙΔΑ, η ΑΑΔΕ θα αποκτήσει για πρώτη φορά μια ενιαία και πλήρη εικόνα της ακίνητης περιουσίας σε όλη τη χώρα.

Πάνω από 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν το επόμενο διάστημα να εισέλθουν στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, να ελέγξουν τα στοιχεία της περιουσίας τους, επιβεβαιώνοντας ή διορθώνοντας τις πληροφορίες που θα έχουν συγκεντρωθεί από διαφορετικές βάσεις δεδομένων του Δημοσίου και το βασικότερο να δηλώσουν τη χρήση κάθε ακινήτου που έχουν στην κατοχή τους. Δηλαδή, αν δηλαδή ιδιοκατοικείται, εκμισθώνεται, παραμένει κενό ή έχει παραχωρηθεί δωρεάν. Για κάθε ακίνητο θα καταγράφονται το είδος, η επιφάνεια, η θέση, η χρήση, η κατάσταση ηλεκτροδότησης, καθώς η χρήση του.

Λίγο μετά την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, οι ιδιοκτήτες θα λάβουν ειδοποίηση από την ΑΑΔΕ προκειμένου να ελέγξουν τα προσυμπληρωμένα στοιχεία και να δηλώσουν την πραγματική χρήση κάθε ακινήτου. Θα πρέπει να αναφέρουν αν πρόκειται για κύρια κατοικία, αν παραμένει κενό, αν εκμισθώνεται ή αν έχει παραχωρηθεί δωρεάν.

Μισθωμένες κατοικίες

Για τις μισθωμένες κατοικίες οι ιδιοκτήτες θα δηλώνουν τον ενοικιαστή, το ύψος του μισθώματος και τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο καταβάλλεται το ενοίκιο. Στις περιπτώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης θα καταχωρίζεται και η ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας διατίθεται το ακίνητο.

Ο ηλεκτρονικός φάκελος κάθε ακινήτου θα εμπλουτίζεται διαρκώς με νέα στοιχεία, καθώς θα περιλαμβάνει, εκτός από τα βασικά χαρακτηριστικά του ακινήτου, δεδομένα από τον ΔΕΔΔΗΕ, ασφαλιστήρια συμβόλαια, πολεοδομικές άδειες από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ακόμη και πληροφορίες για εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις που το αφορούν.

Αγροτικές εκτάσεις

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ εντείνει τους ελέγχους στις αγροτικές εκτάσεις. Μέσω της διασύνδεσης των βάσεων δεδομένων με δορυφορικά συστήματα απεικόνισης θα μπορεί να ελέγχει με μεγαλύτερη ακρίβεια τη θέση και την πραγματική έκταση των αγροτεμαχίων.

Ήδη περίπου 20.000 ΑΦΜ βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών για πιθανές αποκλίσεις μεταξύ των στοιχείων που έχουν δηλωθεί στο Ε9 και των εκτάσεων που εμφανίζονται στις αιτήσεις επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο στόχαστρο μπαίνουν επίσης περιπτώσεις ψευδών δηλώσεων ή τεχνητής διόγκωσης των καλλιεργούμενων εκτάσεων με στόχο τη λήψη υψηλότερων ενισχύσεων.

Στόχος του ΜΙΔΑ είναι να λειτουργήσει ως ένας μόνιμος μηχανισμός παρακολούθησης των μεταβολών που αφορούν την ακίνητη περιουσία καθώς κάθε αλλαγή που θα δηλώνεται σε κάποια δημόσια υπηρεσία θα ενημερώνει αυτόματα το Μητρώο.