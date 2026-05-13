Τζιτζικώστας: Μικρή άνοδος στον ευρωπαϊκό τουρισμό, χωρίς ελλείψεις στα καύσιμα

Ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του σχεδίου της Κομισιόν για την απλοποίηση των ταξιδιωτικών κρατήσεων σε όλη την Ευρώπη και των σιδηροδρομικών μετακινήσεων μέσω ενός ενιαίου εισιτηρίου, ρωτήθηκε για την εικόνα του ευρωπαϊκού τουρισμού και τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καθώς και για την κατάσταση στις αερομεταφορές και τις ελλείψεις σε καύσιμα.

Όπως είπε ο κ. Τζιτζικώστας, «στον ευρωπαϊκό τουρισμό παρατηρείται σταθερότητα σε σχέση με πέρσι και μάλιστα μικρή άνοδος, μικρότερη βέβαια από αυτή που θα αναμέναμε αν δεν υπήρχε ο πόλεμος».

Αναφέρθηκε στο θέμα των αεροπορικών καυσίμων, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις στην Ευρώπη, ενώ έκανε λόγο για ακυρώσεις που οφείλονται στις τιμές. «Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχουν ελλείψεις αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη - δεν αναμένεται να υπάρξουν ούτε στο προσεχές διάστημα». Όπως επανέλαβε, το 70% των αεροπορικών καυσίμων παράγεται σήμερα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ περίπου το 20% αποτελεί εισαγωγές από τις χώρες του Κόλπου.

Ο ίδιος τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις με την κρίση στη Μέση Ανατολή, «πιέζουμε διαρκώς για να ανοίξουν σύντομα τα στενά του Ορμούζ και να επανέλθει η ελεύθερη ναυσιπλοΐα, ώστε να αποκατασταθούν και τα προβλήματα που υπάρχουν σε μια σειρά από ζητήματα, ένα από τα οποία είναι και τα αεροπορικά καύσιμα».

«Αυτό που αντιμετωπίζουμε ως σημαντικό πρόβλημα είναι ο διπλασιασμός των τιμών των αεροπορικών καυσίμων, που οδηγεί πολλές αεροπορικές εταιρείες στο να ακυρώνουν κάποια δρομολόγιά τους, τα οποία προφανώς δεν είναι πλέον οικονομικά βιώσιμα λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων», ξεκαθαρίζοντας ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρουσιάστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, «οι αεροπορικές εταιρείες που ακυρώνουν δρομολόγια την τελευταία στιγμή για αυτόν τον συγκεκριμένο λόγο οφείλουν να αποζημιώνουν τους επιβάτες».

Ο ίδιος έστειλε το δικό του μήνυμα προς τους Ευρωπαίους πολίτες και όσους θέλουν να επισκεφθούν την Ευρώπη. Όπως είπε, «όλοι γνωρίζουν ότι η Ευρώπη είναι ο νούμερο ένα τουριστικός προορισμός παγκοσμίως, γιατί πολύ απλά είναι ένας σταθερός και ασφαλής τουριστικός προορισμός. Καλούμε, λοιπόν, όλους τους ενδιαφερόμενους αυτή την καλοκαιρινή περίοδο να επισκεφθούν την Ευρώπη».