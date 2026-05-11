Στα €865 η μέση σύνταξη ΕΦΚΑ τον Απρίλιο - Πολύ χαμηλότερα τα ποσά την τελευταία 10ετία

Η ωρίμανση του νόμου Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016) και ο νόμος Βρούτση που ακολούθησε συνεχίζουν να επηρεάζουν δυσμενέστερα τις νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς προβλέπουν χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης για τα πρώτα χρόνια ασφάλισης, ειδικά για όσους έχουν κάτω από 30-35 έτη εργασίας. Το γεγονός πως η σύνταξη υπολογίζεται πλέον με βάση τον μέσο όρο των αποδοχών από το 2002 έως τη συνταξιοδότηση, και όχι με βάση τις υψηλότερες αποδοχές των τελευταίων εργάσιμων ετών, συμπιέζει το τελικό ποσό, «αδικώντας» τους νέους συνταξιούχους σε σύγκριση με τους παλαιότερους.

Έτσι, ενώ η μέση σύνταξη του ΕΦΚΑ διαμορφώνεται στα 865 ευρώ (μεικτά), οι τελευταίες συνταξιοδοτικές αποφάσεις τοποθετούν τον πήχη αισθητά χαμηλότερα και συγκεκριμένα στα 793,28 ευρώ (-72 ευρώ).

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Έκθεσης Συνταξιοδοτικών Παροχών «Ήλιος» (Απρίλιος 2026), οι νέοι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα λαμβάνουν ποσά που υπολείπονται του κατώτατου μισθού (ανέρχεται πλέον στα 920 ευρώ μεικτά), με ότι αυτό συνεπάγεται για την δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τα αυξημένα έξοδα ενός νοικοκυριού εν μέσω ακρίβειας και ενεργειακής κρίσης.

Σε ό, τι αφορά τις υφιστάμενες συνταξιοδοτικές παροχές, μόλις το 42,68% αυτών ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ. Η μέση δαπάνη κύριας σύνταξης διαμορφώνεται στα 865,25 ευρώ, η μέση επικουρική στα 196,39 ευρώ και το μέσο μέρισμα στα 115,71 ευρώ.

Τον Απρίλιο του 2026 πληρώθηκαν συνολικά 4.761.082 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.913.337 ήταν κύριες, οι 1.403.534 επικουρικές και 444.211 μερίσματα. Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλλαν τα ταμεία ανήλθε σε 2.847.807.193,81€ και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ.

Tο 27,13% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 36,31% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 33,65% μεταξύ 51 έως 70 ετών ενώ μόλις το 1,41% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών. Συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 61-70 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης. H πλειοψηφία των συνταξιούχων είναι ηλικίας μεταξύ 71-75 ετών.

Στο Δημόσιο οι μισθοί είναι συχνά υψηλότεροι και πιο σταθεροί (λόγω ωριμάνσεων, κλιμακίων, μπόνους απόδοσης κλπ) σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα, με αποτέλεσμα και οι συντάξεις να διαμορφώνονται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από εκείνες του ιδιωτικού τομέα. Τον Απρίλιο η μέση σύνταξη στο Δημόσιο ήταν 1.378,82 ευρώ, όταν για τους ασφαλισμένους του πρ. ΙΚΑ έφτασε στα 793,28 ευρώ.

28.832 νέες συντάξεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Απριλίου, η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης ανήλθε σε 85.130.319,37€ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 17.221.288,57€ για την πληρωμή 28.832 συντάξεων.

Αντίστοιχα, η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με τροποποιητική απόφαση συνταξιοδότησης ανέρχεται σε 16.577.641,50€ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 5.934.776,70€ για την πληρωμή 6.229 τροποποιητικών συντάξεων. Επιπλέον, η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης ανέρχεται σε 21.784,95€ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 9.405,57€ για την πληρωμή 43 προσωρινών συντάξεων.