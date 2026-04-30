Σήμερα στις Βρυξέλλες ο νέος πολυετής Προϋπολογισμός - Τι αλλάζει στις προβλέψεις

Ανατρέπονται προβλέψεις και παραδοχές: Στο 2% πέφτει η ανάπτυξη, στο 3,2% ανεβαίνει ο πληθωρισμός. Τι χώρος μένει για νέα μέτρα στήριξης και παροχές

Σήμα για αλλαγή πορείας στο «τοπίο στην ομίχλη» της οικονομίας στέλνει το ΥΠΕΘΟΟ, υποβάλλοντας σήμερα το μεσημέρι στις Βρυξέλλες την Έκθεση Προόδου έτους 2026 για το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό-Διαρθρωτικό Σχέδιο (ΜΔΣ) 2025-2029. Δύο μήνες μετά την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, είναι η πρώτη φορά που αναθεωρούνται σε επίσημο έγγραφο οι προβλέψεις και στόχοι του κρατικού προϋπολογισμού που ψηφίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο.

Η Έκθεση Προόδου που κατατίθεται κάθε Απρίλιο στο Συμβούλιο της ΕΕ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λειτουργεί ως ο επίσημος «έλεγχος πορείας» της ελληνικής οικονομίας στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο δημοσιονομικής εποπτείας, αποτυπώνοντας τα απολογιστικά στοιχεία του 2025, τις νέες προβλέψεις για το 2026 και τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις για το 2027.

Ωστόσο, και αυτές οι αναθεωρημένες προβλέψεις τείνουν να ανατραπούν πριν καν δημοσιευθούν: η ανάπτυξη για το 2026 αναθεωρείται προς τα κάτω, στο 2% από 2,4%, ενώ ο πληθωρισμός αναθεωρείται στο 3,2% από 2,2%, με παραδοχή μέσης τιμής Brent στα 89 δολάρια το βαρέλι (αντί 62 δολάρια που αρχικά προβλεπόταν για εφέτος). Εδώ και εβδομάδες, όμως, το Βrent διαπραγματεύεται ήδη σε τιμές πάνω από 100 ή και 115 δολάρια -σχεδόν διπλάσιες από τις αντίστοιχες τιμές πέρυσι.

Παρά τη χαμηλότερη πρόβλεψη ανάπτυξης για φέτος, η έκθεση θα καταγράφει βελτίωση σε κρίσιμους δημοσιονομικούς δείκτες. Το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2026 εκτιμάται πλέον στο 3,2% του ΑΕΠ από 2,8% προηγουμένως, ενώ το δημόσιο χρέος προβλέπεται να υποχωρήσει στο 136,8% του ΑΕΠ φέτος από 138,2% -πριν μειωθεί περαιτέρω στο 130,3% το 2027. Παράλληλα, το ονομαστικό ΑΕΠ αναθεωρείται στα 261,3 δισ. ευρώ για το 2026 και στα 272,8 δισ. ευρώ για το 2027.

Όμως, στις πάνω από 100 σελίδες της Έκθεσης, το άλλο κρίσιμο σημείο της αφορά στα μέτρα στήριξης και στις παροχές: ο λεγόμενος Control Account (λογαριασμός ελέγχου των καθαρών πρωτογενών δαπανών) θα αποκαλύπτει τον δημοσιονομικό χώρο που παραμένει διαθέσιμος αυτή τη στιγμή για εξαγγελίες μέτρων. Το στοιχείο αυτό είναι κρίσιμο καθώς, στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο, αυτό είναι το βασικό μέτρο με το οποίο κρίνεται αν μια χώρα παραμένει εντός των συμφωνημένων ορίων ή αν κινδυνεύει να βρεθεί σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.

Σύμφωνα με όσα έχουν προαναγγείλει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης και Θάνος Πετραλιάς, μετά και τα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί, η Ελλάδα απέχει μόλις κατά 0,1% του ΑΕΠ από το όριο δαπανών για το 2026 και κατά 0,4% του ΑΕΠ για το 2027, κάτι που «μεταφράζεται» σε διαθέσιμο χώρο περίπου 200 εκατ. ευρώ φέτος και περίπου 1 δισ. ευρώ για το επόμενο έτος.

Εκτός από δημοσιονομικούς στόχους και προβλέψεις, η Έκθεση Προόδου του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού-Διαρθρωτικού Σχεδίου θα αποκαλύπτει επίσης πώς εξελίσσονται στη χώρα μας οι μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, τις οποίες Κομισιόν και Συμβούλιο της ΕΕ έχουν εντάξει στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης, το οποίο ισχύει από τις 30 Απριλίου 2024. Στις εκτενείς αναφορές που θα περιλαμβάνει, θα ελέγχεται η πρόοδος της χώρας πάνω στο ήδη εγκεκριμένο από το 2024 Μεσοπρόθεσμο Πολυετές Πλαίσιο, το οποίο συνδυάζει δημοσιονομική πορεία και μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις ως το 2028.