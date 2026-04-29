Παραμένει στο ΔΣ της Fed ο Πάουελ - Το «στίγμα» για πληθωρισμό, πετρέλαιο, επιτόκια

Στη διαπίστωση ότι ο πληθωρισμός έχει ανεβάσει στροφές και «είναι τσιμπημένος» εν μέρει λόγω της πρόσφατης αύξησης των τιμών της ενέργειας παγκοσμίως, προχώρησε ο επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ στην τελευταία, καθιερωμένη Συνέντευξη Τύπου που έδωσε ως επικεφαλής της Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Με τη θητεία του να λήγει στις 15 Μαΐου και μετά την απόφαση της FOMC να αφήσει στον «πάγο» τα επιτόκια για τρίτη διαδοχική φορά στο εύρος 3,50% - 3,75%, ο ίδιος γνωστοποίησε πως θα παραμείνει μέλος του ΔΣ.

«Βλέπουμε την τρέχουσα στάση της νομισματικής πολιτικής, όπως αρμόζει», επεσήμανε, υπογραμμίζοντας πως η οικονομική δραστηριότητα επεκτείνεται με «σταθερό» ρυθμό. Η στέγαση ήταν «αδύναμη», ενώ οι επιχειρηματικές επενδύσεις κατεβάζουν ρυθμούς. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αύξηση των θέσεων εργασίας έχει επιβραδυνθεί, με άνοδο απολύσεων αλλά και χαμηλότερα ποσοστά μετανάστευσης.

Όπως τόνισε, οι βραχυπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό έχουν αυξηθεί, πιθανώς λόγω του απότομου ράλι τιμών του πετρελαίου, αλλά οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες «παραμένουν συμβατές με τον στόχο μας για πληθωρισμό 2%». Παράλληλα, εξήγησε πως οι συνέπειες και το εύρος των επιπτώσεων της σύγκρουσης στο Ιράν στην αμερικανική οικονομία είναι ασαφή, όπως και η μελλοντική πορεία της ίδιας της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, ευχήθηκε τα καλύτερα στον διαφαινόμενο αντικαταστάτη του και «εκλεκτό« του Ντόναλντ Τραμπ, Κέβιν Γουόρς, ενώ τον συνεχάρη καθώς εγκρίθηκε η υποψηφιότητά του για τον τιμόνι της Fed από Επιτροπή Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας. «Έκανε ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός και του εύχομαι τα καλύτερα καθώς αυτή η διαδικασία συνεχίζεται» δήλωσε.

Ταυτόχρονα, επανέλαβε πως «κάθε απόφαση που λαμβάνουμε» υπηρετεί τον σκοπό της Fed να ενισχύσει τις οικονομικές συνθήκες όπου οι αμερικανικές οικογένειες ευημερούν, ενώ ο ίδιος θα συνεχίσει να τελεί ως διοικητής για το χρονικό διάστημα που «θα καθοριστεί», παραμένοντας στο διοικητικό συμβούλιο προς το παρόν, αφού παραδώσει την σκυτάλη της προεδρίας, με χαμηλό προφίλ, παρά τα διαρκή και επίμονα καλέσματα του Ντόναλντ Τραμπ για την παραίτησή του.

Μάλιστα, εξέφρασε την ανησυχία του, όσον αφορά την απόφασή του να παραμείνει στο ΔΣ προς το παρόν, από μία «σειρά νομικών επιθέσεων» κατά της Fed. «Ανησυχώ ότι αυτές οι επιθέσεις πλήττουν τον θεσμό και θέτουν σε κίνδυνο αυτό που πραγματικά έχει σημασία για τον λαό, που είναι η ικανότητα άσκησης νομισματικής πολιτικής χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πολιτικοί παράγοντες. Θα φύγω όταν θεωρήσω ότι είναι σκόπιμο να το κάνω» ξεκαθάρισε.

«Η πρόθεσή μου δεν είναι να παρεμβαίνω. Σκοπεύω να διατηρήσω χαμηλό προφίλ ως διοικητής. Υπάρχει μόνο ένας πρόεδρος του ΔΣ της Fed. Όταν ο Κέβιν Γουόρς ορκιστεί, θα είναι αυτός ο πρόεδρος. Μόλις ορκιστεί, οι συνάδελφοί του θα τον εκλέξουν και για να προεδρεύσει της FOMC« αποσαφήνισε, υπολογίζοντας πως η επίδραση των δασμών Τραμπ θα πρέπει να κορυφωθεί σύντομα.

«Ήρθε η ώρα να συμβεί αυτό. Πραγματικά αναμένουμε ότι αυτό θα συμβεί τα επόμενα δύο τρίμηνα», σχολίασε, ενώ αναφερόμενος στον αριθμό των αξιωματούχων της Fed που τάσσονται υπέρ μιας πιο ουδέτερης γλώσσας στο κοινό ανακοινωθέν που έχει αυξηθεί σε υψηλό 34ετίας (από το 1992), ο κ. Πάουελ επιβεβαίωσε πως ότι η συζήτηση ήταν «έντονη», αλλά «ακόμα δεν αποτελούν πλειοψηφία».

Επανέλαβε ότι η αγορά εργασίας δεν αποτελεί πηγή πληθωρισμού. «Η κατάλληλη στιγμή για να ανησυχήσει κανείς για αυτό το είδος δυναμικής ήταν όταν η αγορά εργασίας ήταν πολύ ζεστή, κατά τη διάρκεια της Covid» εξήγησε και υπενθύμισε πως ήταν μέλος του ΔΣ της FOMC για έξι χρόνια, οπότε «ξέρω πώς είναι αυτό. Βλέπω τη δουλειά ως υποστηρικτική στην κατεύθυνσης του προέδρου της Fed, αν μπορείς. Αν δεν μπορείς, δεν μπορείς».

Ο Κέβιν Γουόρς «έχει τις ικανότητες και τις δεξιότητες» για να φέρει συναίνεση στο ΔΣ, ενώ πιστεύει ότι η επικοινωνία της Fed είναι «καλή», αλλά το να το ξανακοιτάξει κανείς τα στοιχεία και να σκεφτεί με διαφορετικό τρόπο «είναι το πιο φυσικό πράγμα στον κόσμο». Σημείωσε ότι ο αντίκτυπος των ενεργειακών ελλείψεων είναι μικρότερος για τις ΗΠΑ από ό,τι για άλλες μεγάλες οικονομίες.

Ωστόσο, οι άνθρωποι σε όλη τη χώρα αισθάνονται την επίδραση των υψηλότερων τιμών της βενζίνης. «Τα αεροπορικά εισιτήρια είναι και αυτά ένα άλλο αγκάθι» ομολόγησε, ενώ κατά τον ίδιο το ουδέτερο επιτόκιο κυμαίνεται στο εύρος από 3% έως 4%. «Η αγορά εργασίας πιθανότατα ψύχεται λίγο τώρα. Είμαστε πολύ κοντά στο ουδέτερο επιτόκιο», επεσήμανε σχετικά με τη στάση της νομισματικής πολιτικής.

«Δεν είναι τόσο η ανεξαρτησία, είναι πραγματικά η ικανότητα να ασκούμε νομισματική πολιτική χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες. Για αυτό μιλάμε. Η Fed είναι ένας θεσμός που δέχεται χτυπήματα και νομικές επιθέσεις» ανέφερε και αποκάλυψε πως η FOMC δεν εξετάζει αύξηση επιτοκίων προς στιγμήν, αλλά θέλει να κινηθεί σε πιο «ουδέτερα εδάφη». Στην τελευταία ερώτηση ως πρόεδρος της Fed για το αν η απότομη αύξηση των τιμών της βενζίνης προκαλεί μείωση των δαπανών σε άλλα είδη, εκτίμησε πως θα υπάρξει επιβράδυνση.

Η τελευταία Συνέντευξη Τύπου του Τζερόμ Πάουελ ως πρόεδρος της Fed