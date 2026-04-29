Πετρέλαιο: Ξεπέρασε τα 118 δολάρια το Brent μετά τη νέα απειλή Τραμπ

Νέο ράλι κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, με την «φλόγα» να μπαίνει από την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, που ανέφερε ότι θα διατηρήσει τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν μέχρι να συμφωνήσουν σε μια πυρηνική συμφωνία. Το ερώτημα είναι αν θα προχωρήσουν αρκετά ή όχι. Δεν θα υπάρξει ποτέ συμφωνία, εκτός αν συμφωνήσουν ότι δεν θα υπάρχουν πυρηνικά όπλα» συμπλήρωσε.

Αυτή ήταν αρκετή για να στείλει τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υψηλότερα, περίπου 6% στα 118,03 δολάρια ανά βαρέλι, (ενδοσυνεδριακό ράλι 7,58% στα 119,69 δολάρια σε υψηλό 4ετίας - από Ιούνιο 2022 και τους πρώτους μήνες του πολέμου στην Ουκρανία) ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate σημείωσαν άνοδο περίπου 7%, διαπραγματευόμενα στα 106,88 δολάρια ανά βαρέλι.

«Ο αποκλεισμός είναι κάπως πιο αποτελεσματικός από τους βομβαρδισμούς», δήλωσε ο Τραμπ στο Axios την Τετάρτη, προσθέτοντας ότι η ιρανική οικονομία «ασφυκτιά». Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι η Τεχεράνη επιδιώκει επειγόντως την επίτευξη συμφωνίας προκειμένου να αρθεί ο αποκλεισμός, ενώ προειδοποίησε για σοβαρές επιπτώσεις στον ενεργειακό τομέα της χώρας. Όπως δήλωσε, οι ενεργειακές υποδομές του Ιράν ενδέχεται να «καταρρεύσουν σύντομα» εάν δεν καταστεί δυνατή η εξαγωγή πετρελαίου.

Οι προσπάθειες συνέχισης των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου έχουν σταματήσει τις τελευταίες ημέρες με τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν ένα δύσκολο γρίφο που περιορίζει τις εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Οι αναλυτές στην αγορά ενέργειας αφομοίωσαν επίσης σήμερα, τις επιπτώσεις της αιφνίδιας απόφασης των HAE να αποχωρήσουν από τον OPEC, αν και όπως αναφέρουν η κίνηση αυτή είναι πιθανό να έχει περιορισμένο αντίκτυπο στην αγορά, δεδομένης της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Aναλυτές στην ολλανδική τράπεζα ING ανέφεραν ότι η έξοδος των ΗΑΕ αποτελεί «ένα μεγάλο πλήγμα» για τον OPEC και σίγουρα θα χαιρετιστεί από τον Τραμπ «καθώς διαβρώνει την επιρροή του OPEC στην αγορά πετρελαίου, ενώ θα πρέπει επίσης να είναι επωφελής για τους εισαγωγείς και τους καταναλωτές». «Ωστόσο, βραχυπρόθεσμα, ο μεγαλύτερος παράγοντας για τις τιμές του πετρελαίου παραμένουν οι εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και ο χρόνος επανέναρξης των ροών πετρελαίου μέσω Ορμούζ», πρόσθεσαν.