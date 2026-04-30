Σε υψηλό 4 ετών το πετρέλαιο, ξεπέρασε τα 126 δολάρια

Σε υψηλά 4 ετών σκαρφάλωσαν την Πέμπτη οι τιμές του πετρελαίου, καθώς όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να αναμένει ενημέρωση από τον στρατό των ΗΠΑ για πιθανή δράση κατά του Ιράν, αυξάνοντας τις ανησυχίες για επανάληψη της ένοπλης σύγκρουσης με την Τεχεράνη και ενισχύοντας τον αποκλεισμό των ιρανικών εξαγωγών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, που επικαλείται δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα, ο αμερικανικός στρατός επρόκειτο να παρουσιάσει στον Τραμπ σχέδιο για πιθανή στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, παραδόσεως Ιουνίου, ενισχύονται 2,96% στα 121,52 δολάρια το βαρέλι, ενώ νωρίτερα άγγιξαν τα 126,10 δολάρια, στα υψηλότερα επίπεδά του από τις αρχές του 2022, σύμφωνα με στοιχεία του LSEG, που επικαλείται το CNBC. Το αμερικανικό West Texas Intermediate σημειώνει άνοδο 1% στα 107,98 δολάρια.

Εχθές, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν νέο ράλι, με τη «φλόγα» να μπαίνει από τη δήλωση του Τραμπ ότι θα διατηρήσει τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν μέχρι να συμφωνήσουν σε μια πυρηνική συμφωνία.

Σε δηλώσεις του στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι το Ιράν έχει διανύσει «μεγάλη απόσταση» στις διαπραγματεύσεις. «Το ερώτημα είναι αν θα προχωρήσουν αρκετά ή όχι. Δεν θα υπάρξει ποτέ συμφωνία, εκτός αν συμφωνήσουν ότι δεν θα υπάρχουν πυρηνικά όπλα» συμπλήρωσε, χαρακτηρίζοντας τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών «ευφυή» και «απόλυτα αποτελεσματικό». Το Ιράν «πρέπει να παραδοθεί, αυτό είναι το μόνο που έχει να κάνει. Απλά να πει: «Παραδινόμαστε»», κατέληξε.

«Είναι πιο αποτελεσματικός από τους βομβαρδισμούς», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ιρανική οικονομία «ασφυκτιά». Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι η Τεχεράνη επιδιώκει επειγόντως την επίτευξη συμφωνίας προκειμένου να αρθεί ο αποκλεισμός, ενώ προειδοποίησε για σοβαρές επιπτώσεις στον ενεργειακό τομέα της χώρας. Όπως δήλωσε, οι ενεργειακές υποδομές του Ιράν ενδέχεται να «καταρρεύσουν σύντομα» εάν δεν καταστεί δυνατή η εξαγωγή πετρελαίου.