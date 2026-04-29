Wall Street: «Κόκκινο 5x5» για Dow Jones

Ο Dow Jones υποχώρησε 0,57% στις 48.861 μονάδες, ο S&P 500 έχασε 0,04% στις 7.136 μονάδες και ο Nasdaq πρόσθεσε 0,04% στις 24.673 μονάδες.

Οριακές μεταβολές παρατηρήθηκαν στην Wall Street την Τετάρτη, ενώ οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την ανοδική τους πορεία εν μέσω του αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ και αφού η FOMC άφησε αμετάβλητα τα επιτόκιά της για τρίτη διαδοχική φορά, με τον Τζερόμ Πάουελ να διαμηνύει πως θα παραμείνει στο ΔΣ της Fed, καθώς τα βλέμματα στρέφονται στα οικονομικά μεγέθη 4 από τους τεχνολογικούς γίγαντες των «Mag 7».

Ο Dow Jones υποχώρησε 0,57% στις 48.861 μονάδες στην πέμπτη διαδοχική ημέρα απωλειών του, ο S&P 500 έχασε 0,04% στις 7.136 μονάδες και ο Nasdaq πρόσθεσε 0,04% στις 24.673 μονάδες. Οι τιμές του «μαύρου χρυσού» εκτινάχθηκαν στα ύψη με το Brent να κατακτά υψηλό τετραετίας, μία ανάσα από τα 120 δολάρια το βαρέλι αφού ο Τραμπ δήλωσε πως θα διατηρήσει τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν μέχρι να συμφωνήσουν σε μια πυρηνική συμφωνία

Οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου «θα ωθήσουν προς τα πάνω τον συνολικό πληθωρισμό» βραχυπρόθεσμα, επεσήμανε ο κ. Πάουελ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης πολιτικής της Fed τον Απρίλιο, όπου η FOMC ψήφισε με 8-4 υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων σε εύρος 3,5% έως 3,75%, με τον διχασμό να εκτοξεύεται σε υψηλό 34ετίας (από το 1992).

Ο κ. Πάουελ δήλωσε την Τετάρτη ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί ως διοικητής της Fed για αόριστο χρονικό διάστημα, ακόμη και μετά τη λήξη της προεδρίας του. Ο Κέβιν Γουόρς, ο «εκλεκτός» του Τραμπ, είναι σε καλό δρόμο για να αναλάβει τα ηνία της, ενώ Alphabet, Amazon, Meta και Microsoft θα ανακοινώσουν τα εταιρικά τους αποτελέσματα μετά το «καμπανάκι».

Οι επενδυτές έχουν υψηλές προσδοκίες από αυτές τις εταιρείες να δείξουν έσοδα που θα δικαιολογήσουν τα κεφάλαια που έχουν δαπανήσει σε επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη. «Ενώ αναμένονται σε μεγάλο βαθμό κέρδη στον τομέα της τεχνολογίας, η εστίαση της αγοράς είναι αποκλειστικά στις μελλοντικές προβλέψεις τόσο για την τροχιά ανάπτυξης όσο και για τον ρυθμό των μελλοντικών επενδύσεων», τόνισε ο Κρις Μπριγκάτι, επικεφαλής επενδύσεων στην SWBC.