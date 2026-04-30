Lamda - Ελληνικό: Πότε «ανοίγουν οι πύλες» του «Sports Park» - Οι εγκαταστάσεις και οι επόμενες φάσεις

Εντός του καλοκαιριού παραδίδεται ο κύριος όγκος των εγκαταστάσεων. Τι περιλαμβάνει το «The Ellinikon Sports Park» που θα είναι ανοιχτό για αθλητές, συλλόγους, πολίτες.

«Κορδέλες» ετοιμάζεται να «κόψει» η Lamda Development στο αθλητικό κέντρο που αναπτύσσει εντός του χώρου του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό, καθώς, το συγκεκριμένο project της μεγάλης επένδυσης είναι σχεδόν έτοιμο προς παράδοση σε αθλητές και πολίτες – επισκέπτες, προσφέροντας μάλιστα υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που θεωρούνται από τις κορυφαίες του είδους του στην Ευρώπη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων του «The Ellinikon Sports Park» αναμένεται να «ανοίξει τις πύλες» του εντός του καλοκαιριού 2026, εκτός από την πισίνα που αναμένεται να παραδοθεί λίγους μήνες αργότερα αλλά μάλλον εντός του έτους (κατ’ εκτίμηση την περίοδο Οκτωβρίου / Νοεμβρίου του 2026).

Κατά πληροφορίες, αυτή είναι η α’ φάση του sport center στο Ελληνικό καθώς σε βάθος χρόνου θα ακολουθήσουν επιπλέον εγκαταστάσεις (έχουν ακουστεί π.χ. για επιπλέον γήπεδα τένις, μπάσκετ κ.α.) ώστε το συγκρότημα να συνδυάζει σπορ και wellbeing (χώρους ευεξίας, fitness κ.α.), χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για το ακριβές χρονοδιάγραμμα επόμενων φάσεων του έργου (μάλλον από την προσεχή διετία).

Ποιο είναι το «The Ellinikon Sports Park»

Ως γνωστόν, η Αθλητική Περιοχή θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, γήπεδα τένις, κέντρο υγρού στίβου, κέντρο αποκατάστασης, χώρους στίβου και ακαδημία μπάσκετ (κλειστό και ανοιχτό γήπεδο). Οι νέες εγκαταστάσεις θα αντικαταστήσουν το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας (ΕΑΚΝ) Αγίου Κοσμά, ενώ, όπως έχουμε από παλιά αναφέρει, «φέρουν» την κατασκευαστική «σφραγίδα» των ομίλων AKTOR – ΜΕΤΚΑ. Με παλιότερες πληροφορίες, η επένδυση φέρονταν να προσεγγίζει τα επίπεδα των 100-120 εκατ. ευρώ (με χρηματοδότηση του ίδιου του φορέας ανάπτυξης). Ο νέος χώρος των αθλητικών εγκαταστάσεων, είναι έκτασης περίπου 287.000 τ.μ..

Σε γενικές γραμμές το «The Ellinikon Sports Park» θα περιλαμβάνει μία ανοιχτή πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων, ανοιχτό στίβο 400 μέτρων με 1.070 θέσεις θεατών και στίβο ρίψεων. Επίσης, θα διαθέτει 6 γήπεδα ποδοσφαίρου, εκ των οποίων 2 συνθετικά και 2 υβριδικά 11x11 και 2 συνθετικά γήπεδα 5x5, 2 ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ και 2 γήπεδα τένις.

Το συγκρότημα συμπληρώνεται από κτήριο αθλητικών ξενώνων 124 δωματίων, προσφέροντας φιλοξενία υψηλών προδιαγραφών.

Όλες οι εγκαταστάσεις έχουν μελετηθεί, σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ακολουθώντας τις υψηλότερες προδιαγραφές των Διεθνών Ομοσπονδιών σε κάθε άθλημα αντίστοιχα. Ενδεικτικά και μόνο να αναφέρουμε ότι το ταρτάν του Στίβου έχει πιστοποίηση World Athletics Type 1 (η υψηλότερη που υπάρχει). Τα συνθετικά ποδόσφαιρα είναι FIFA Quality Pro (η υψηλότερη που υπάρχει). Αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν μόνο 5 τέτοια γήπεδα (2 ο Παναθηναϊκός, 1 η Σύρος και 2 το The Ellinikon Sports Park).

Η, δε, πισίνα που κατασκευάζεται έχει πρωτοποριακή τεχνολογία: στον πυθμένα της υπάρχει αεροφράγμα που, αν χρειαστεί, «φουσκώνει» και χωρίζει την πισίνα στα δύο. Έτσι οι κολυμβητικές διαδρομές από 10 γίνονται 20, ώστε να εξυπηρετεί περισσότερους.

Να θυμίσουμε ότι ο CEO της Lamda, κ. Οδυσσέας Αθανασίου, πρόσφατα σχετικά είχε αναφερθεί (και) στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ελληνικού, αναφέροντας ότι οι πρώτες από αυτές αναμένεται να παραδοθούν στο κοινό το καλοκαίρι του 2026, μεταξύ αυτών τέσσερα γήπεδα ποδοσφαίρου, δύο γήπεδα μπάσκετ και γήπεδα τένις, ώστε «ο κόσμος να αρχίσει να έρχεται, να ζει το Ελληνικό και να αθλείται, κάτι που θεωρούμε πολύ σημαντικό».

Απευθύνεται… σε όλους

Όπως αναφέρεται και από την ίδια τη Lamda Development, «το προηγμένο Αθλητικό Πάρκο του The Ellinikon θα απευθύνεται στους λάτρεις του αθλητισμού, τους επισκέπτες που αναζητούν να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση αλλά και στους επαγγελματίες αθλητές. Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν σχεδιαστεί με κορυφαίες προδιαγραφές για να καλύπτουν ποικίλες αθλητικές ανάγκες θα αντικαταστήσουν το Εθνικό Κέντρο Αθλητικής Νεότητας του Αγίου Κοσμά (ΕΑΚΝ).

Το Αθλητικό Πάρκο θα περιλαμβάνει: Γήπεδα τένις, κέντρο υγρού στίβου, κέντρο αποκατάστασης, χώρους στίβου, ακαδημία μπάσκετ με κλειστό και ανοιχτό γήπεδο, γήπεδα ποδοσφαίρου, καθώς και ξενώνες για αθλητές εξασφαλίζοντας μια πρωτοποριακή εμπειρία για όλους». Το αθλητικό κέντρο στο The Ellinikon θα εξυπηρετεί αθλητές, συλλόγους, σωματεία, ομοσπονδίες, ομάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά και πολίτες που επιθυμούν να αθληθούν.