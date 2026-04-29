Αναβάθμιση guidance από Ford - «Δώρο» 1,3 δισ. δολάρια από δασμούς Τραμπ

Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου ξεπέρασαν σημαντικά την απόδοση της Ford σε σχέση με το προηγούμενο έτος, παρά τη μείωση 4% στις μονάδες χονδρικής πώλησης.

Σε αναβάθμιση του guidance της για το 2026 προχώρησε η Ford την Τετάρτη, αφού ξεπέρασε τις προσδοκίες της Wall Street για το πρώτο τρίμηνο και ανακοίνωσε όφελος επιστροφής ύψους 1,3 δισ. δολαρίων, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε ότι ορισμένοι από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ ήταν παράνομοι.

Ειδικότερα, ανακοίνωσε κέρδη 66 σεντς ανά μετοχή ή 2,5 δισ. δολάρια από 500 εκατ. δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα και έσοδα από αυτοκινητοβιομηχανία 39,82 δισ. δολαρίων, έναντι 38,82 δισ. δολαρίων που προέβλεπαν οι αναλυτές.

Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου ξεπέρασαν σημαντικά την απόδοση της Ford σε σχέση με το προηγούμενο έτος, παρά τη μείωση 4% στις μονάδες χονδρικής πώλησης.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών της αυξήθηκε 6% στα 43,3 δισ. δολάρια και τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων και τόκων υπερτριπλασιάστηκαν από 1 δισ. δολάρια σε 3,5 δισ. δολάρια.

Η ανοδική αναθεώρηση στις προβλέψεις της για το 2026 περιλαμβάνει EBIT από 8,5 δισ. δολάρια έως 10,5 δισ. δολάρια, αυξημένα από 8 δισ. δολάρια σε 10 δισ. δολάρια.

Διατήρησε την εκτίμηση για προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μεταξύ 5 δισ. και 6 δισ. δολαρίων και κεφαλαιουχικές δαπάνες από 9,5 δισ. έως 10,5 δισ. δολάρια.

Η Ford σημείωσε ότι οι προβλέψεις δεν περιλαμβάνουν τις πιθανές επιπτώσεις μιας παρατεταμένης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή ή μιας σημαντικής ύφεσης στην οικονομία των ΗΠΑ.

Η οικονομική διευθύντρια της Ford, Σέρι Χάουζ, δήλωσε ότι η αύξηση των κερδών δεν οφείλεται αποκλειστικά στην επιστροφή δασμών.

«Το υπόλοιπο της ώθησης προήλθε από το ισχυρό μείγμα προϊόντων στις καθαρές τιμές και την ανάπτυξη στο λογισμικό και τις φυσικές υπηρεσίες. Ακόμα και με το εφάπαξ επίπεδο οφέλους, η επιχείρηση είχε κέρδη περίπου 2,2 δισ. δολάρια πάνω από τις προσδοκίες» ανέφερε.