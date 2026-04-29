Παρουσίαση του προγράμματος Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης

Στην ενίσχυση της οικογένειας και τη διαρκή στήριξή της από την κυβέρνηση, αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, στην ανοιχτή εκδήλωση για το Πρόγραμμα της Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης, που παρουσιάστηκε απόψε το απόγευμα στην Πλατεία Τεμένους Κιουτσούκ Χασάν (Γυαλί Τζαμί) στα Χανιά, με τίτλο «Ξεκινάμε ΜΑΖΙ, από νωρίς».

Η υπουργός υπογράμμισε τη σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης και υποστήριξης των αναπτυξιακών αναγκών των παιδιών από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους.

Η Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση αποτελεί, όπως επισημάνθηκε στην εκδήλωση, ένα ολοκληρωμένο, επιστημονικά τεκμηριωμένο πλαίσιο υποστήριξης για παιδιά και οικογένειες, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης του παιδιού, την έγκαιρη ανταπόκριση στις ανάγκες του και την ουσιαστική ενδυνάμωση του οικογενειακού περιβάλλοντος.

Με κεντρικό μήνυμα «Ξεκινάμε ΜΑΖΙ, από νωρίς», όλοι οι ειδικοί και επιστήμονες μαζί με την κα Μιχαηλίδου και την υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, ανέδειξαν την καθοριστική σημασία της έγκαιρης παρέμβασης στα πρώτα χρόνια της ζωής για το μέλλον κάθε παιδιού και οικογένειας -- γιατί κάθε παιδί αξίζει στήριξη, φροντίδα και προοπτική.

Όπως δήλωσε η υπουργός: «Με μεγάλη χαρά και μπορώ να πω ενθουσιασμό, είμαστε σήμερα η ηγεσία του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, εδώ στο παλιό λιμάνι των Χανίων, μαζί με την υφυπουργό Σέβη Βολουδάκη, γιατί Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, και τα Χανιά δεν είναι μόνο τουρισμός. Έχουν την κοινότητά τους, τις οικογένειες τους, που έχουν τις δυσκολίες και τις αγωνίες τους. Από το υπουργείο ξεκινήσαμε το πρόγραμμα της Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης από τον Ιανουάριο, όπου παιδιά από την ηλικία των 6 μηνών μέχρι και των 6 ετών βοηθώνται με θεραπείες, εργοθεραπείες, λογοθεραπειες, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ώστε να γίνουν όσο πιο λειτουργικά γίνεται. Μιλάμε για το θαύμα της Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης, θαύμα επιστημονικό, διότι βάσει της δουλειάς που γίνεται την ώρα που χρειάζεται, όταν δηλαδή το μυαλό των παιδιών είναι σαν σφουγγάρι μέχρι την ηλικία των 6, τότε μαζί με τους γονείς και με τη βοήθεια του υπουργείου - όπως αυτά τα 800 ευρώ με κουπόνια το μήνα - μπορεί να μετουσιωθεί σε μία καλύτερη καθημερινότητα, σε μία πιο λειτουργική ημέρα για όλη την οικογένεια».

Σύμφωνα με την υπουργό, πρόκειται για πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο δημιουργήθηκε το 2021 πάλι από το τότε υφυπουργείο, εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης, θα τρέξει μέχρι και τον Ιούνιο μέσω του ταμείου, όμως έχουν εξασφαλιστεί οι πόροι, ώστε να περάσει κατόπιν στο ΕΣΠΑ και να συνεχίσει η χρηματοδότησή του.

Όπως ανέφερε η κ. Μιχαηλίδου, γίνεται μία προσπάθεια και προσωπικά από την ίδια, την οποία χαρακτήρισε ως άθλο, «τα παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την οικογένειά τους να μη βρεθούν σε κάποιο ίδρυμα, έχουν μία δεύτερη ευκαιρία σε μία θετή ή ανάδοχη οικογένεια. Ο θεσμός της υιοθεσίας προχωράει πάρα πολύ γρήγορα, ο κόσμος όμως πρέπει να καταλάβει ότι οι ηλικίες παιδιών που υπάρχουν σήμερα στα ιδρύματα είναι πολύ διαφορετικές από τις ηλικίες που ένα ζευγάρι σκέφτεται να υιοθετήσει».

Δεν έχουμε μικρά παιδιά για υιοθεσία, τόνισε η υπουργός, λέγοντας επίσης ότι «9 στα 10 παιδιά στη χώρα είναι κατάλληλα για αναδοχή, ενώ την ίδια ώρα 9 στις 10 αιτήσεις αφορούν υιοθεσία. Οπότε τα παιδιά που είναι κατάλληλα για υιοθεσία είναι ελάχιστα, και μέχρι τότε, κατάλληλες είναι μόνο οι ανάδοχες οικογένειες».

Η κ. Μιχαηλίδου έκανε έκκληση μεγάλη στον κόσμο, να ανοίξει την καρδιά του και την αγκαλιά του και να γίνει ανάδοχος, να υπάρχουν ανάδοχες οικογένειες. «Περίπου 1 στα 2 παιδιά που βρίσκονται στην αναδοχή, θα μπορέσουν μετά να υιοθετηθούν, χρειάζεται ο χρόνος και οι αποφάσεις της δικαιοσύνης». Επίσης, όπως χαρακτηριστικά είπε «ανοίγοντας την καρδιά μας πρέπει να την ανοίξουμε και σε μεγαλύτερα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία για ένα παιδί, να μην βρίσκεται σε ένα Ίδρυμα, αλλά να είναι σε μία οικογένεια».

Όπως είπε η υπουργός «σήμερα πια, η οικογένεια ενισχύεται ποικιλοτρόπως, με βοήθεια που είναι είτε άμεση, ή έμμεση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε πολλή δουλειά για να κάνουμε ακόμα στην κυβέρνηση για την ενίσχυση της οικογένειας».

Το πολύ μεγάλο και ρυθμιστικό νομοσχέδιο που πέρασε στην αρχή του έτους, είπε η κ. Μιχαηλιδου, αλλάζει τον τρόπο που φορολογείται μία οικογένεια, «έτσι ώστε μία οικογένεια με τρία παιδιά και παραπάνω, να κερδίζει στην τσέπη της τρεις με τέσσερις μισθούς παραπάνω. Αυτή η μεταρρύθμιση του πρωθυπουργού μας, που μείωσε τους φορολογικούς συντελεστές και έχει να κάνει και με τον αριθμό των παιδιών, είναι ένα ουσιαστικό στήριγμα. Παράλληλα υπάρχει και η βοήθεια από το δικό μας υπουργείο, ξεκινώντας από το επίδομα γέννησης και τα 2400 ευρώ, το επίδομα παιδιού με το α21 που φτάνει τα 70 ευρώ το μήνα για κάθε οικογένεια και για κάθε ένα παιδί, τους βρεφονηπιακούς σταθμούς που στα Χανιά 1200 παιδιά λαμβάνουν κουπόνια στο δήμο Χανίων, η Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση που ενισχύει την οικογένεια με 800 ευρώ το μήνα, που στα Χανιά 90 παιδιά λαμβάνουν την ενίσχυση αυτή, αλλά και όλες εκείνες οι παρεμβάσεις οι οποίες πηγαίνουν και καλύπτουν ακριβώς τις ανάγκες κάθε οικογένειας, αφού οι ανάγκες είναι πολλές και διαφορετικές».

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, πραγματοποίησε επίσης επίσκεψη στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Χανίων, ακολούθως στο Αννουσάκειο Ίδρυμα Κισσάμου (Θεραπευτήριο και Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας «Ο 'Αγιος Σπυρίδων»), καθώς και επίσκεψη στα Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Προσχολικής Αγωγής, όπου συναντήθηκε με ωφελούμενη οικογένεια και με εκπαιδευτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ