ΞΕΕ: Με νέο ρεκόρ συμμετοχών ολοκληρώθηκε ο 7ος Διαγωνισμός Idea Platform

Έκλεισε το διαγωνιστικό πρόγραμμα του 7ου νεανικού διαγωνισμού Idea Platform, που πραγματοποιεί σε ετήσια βάση ο CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator, ο επιταχυντής του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Στα κύρια χαρακτηριστικά της διαγωνιστικής διαδικασίας καταγράφεται το νέο ρεκόρ αιτήσεων και συμμετοχών.

Οι 14 ομάδες με τις καινοτόμες ιδέες τους στον τομέα του τουρισμού ολοκλήρωσαν το 12ημερο πρόγραμμα εργαστηρίων και καθοδήγησης του 7ου διαγωνισμού Idea Platform, παρουσιάζοντας την τελική τους επιχειρηματική πρόταση «επί σκηνής» κατά τη διάρκεια της Τελετής Λήξης και Απονομής Βραβείων, την Τρίτη 28 Απριλίου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον πολυχώρο ΕΒΔΟΜΟΣ, όπου ο επιταχυντής του Ξ.Ε.Ε. υποδέχθηκε εκπροσώπους του Επιμελητηρίου, στρατηγικούς συνεργάτες, ομιλητές, κριτές και μέντορες, σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, όπου ξεχώρισαν τρεις καινοτόμες προτάσεις.

Οι ομάδες του Διαγωνισμού, μέσα από πολύτιμα εργαστήρια και συνεδρίες καθοδήγησης, ανέπτυξαν περαιτέρω τις ιδέες τους, με σκοπό τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων που θα προσφέρουν λύσεις σε ζητήματα του τουρισμού και της φιλοξενίας, κερδίζοντας επιδοκιμασία και εύσημα από το κοινό που παρευρέθηκε στην εκδήλωση.

Η τελική παρουσίαση της επιχειρηματικής τους πρότασης κρίθηκε από την Κριτική Επιτροπή που απάρτιζαν οι: Νίκος Παπαγιαννόπουλος, CFA - Athens International Airport, Θανάσης Σοφιανός, Founder & CEO - Relevance Digital Agency, Σπύρος Αρσένης, Επικεφαλής Ανάπτυξης Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας - NBG Business Seeds, Λίζα Κατσουράκη, Startup Expert & Angel Investor και Κωνσταντίνος Καλλιουδάκης, Μέλος Δ.Σ. Ξ.Ε.Ε. & Εντεταλμένος Σύμβουλος του CapsuleT.

Οι 3 ομάδες που υπερίσχυσαν ήταν οι Beach Operations Manager, NOEMATICA και ClinicaGo, κερδίζοντας χρηματικά έπαθλα από τον επιταχυντή, δωρεάν υπηρεσίες και παροχές από στρατηγικούς συνεργάτες του προγράμματος καθώς και την είσοδό τους στον 9ο Κύκλο Επιτάχυνσης του CapsuleT.

Συνολικά οι 14 ομάδες που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα ήταν: Anagenesis AI, Beach Operations Manager, BEED, ClinicaGo, EcoTrack, Greecoast, NOEMATICA, OpenDoors, revelio by phutur, SailHub, SkipQ, SynodiGO, Tripativo, zenVoya.

Οι 14 ομάδες του Idea Platform εργάστηκαν σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών, αντανακλώντας τις σύγχρονες τάσεις και ανάγκες του τουριστικού κλάδου. Πιο συγκεκριμένα, οι προτάσεις επικεντρώθηκαν σε τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και ο αυτοματισμός (4 ομάδες), οι λειτουργίες φιλοξενίας και η τεχνολογία (3 ομάδες), οι βιώσιμες λύσεις (2 ομάδες), οι ταξιδιωτικές εμπειρίες (3 ομάδες), οι μεταφορές (1 ομάδα), καθώς και η προσβασιμότητα και η συμπερίληψη (1 ομάδα), αναδεικνύοντας το εύρος και τη δυναμική των ιδεών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος.

O Κωνσταντίνος Καλλιουδάκης, Μέλος του Δ.Σ. του Ξ.Ε.Ε. και Εντεταλμένος Σύμβουλος του CapsuleT Accelerator, δήλωσε «Στο πλαίσιο της προσπάθειας του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος να ενισχύσει την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ιδεών στον τουρισμό, το Idea Platform αποτελεί μια δημιουργική και ανοιχτή έκφραση αυτής της πρωτοβουλίας. Μέσα από την εξέλιξή του, έχει μετατραπεί σε μια διαδικασία που φέρνει τις ιδέες όλο και πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες του κλάδου, δίνοντας ιδιαίτερη αξία στη σημερινή διαδικασία. Στην πράξη, αυτό που βλέπουμε δεν είναι απλώς ιδέες, αλλά ο τρόπος με τον οποίο μια νέα γενιά προσεγγίζει τον τουρισμό, με διαφορετική ματιά και μεγαλύτερη εξοικείωση με την τεχνολογία. Σε ένα περιβάλλον όπου ο τουρισμός εξελίσσεται διαρκώς και οι απαιτήσεις γίνονται πιο σύνθετες, η καινοτομία αποτελεί πρακτική ανάγκη. Το Idea Platform εστιάζει ακριβώς σε αυτό το σημείο: εκεί όπου οι ιδέες δοκιμάζονται, αποκτούν δομή και μετατρέπονται σε πιο ολοκληρωμένες προτάσεις. Αυτό συνδέεται άμεσα με τη δική μας αποστολή, να ενισχύουμε προσπάθειες σε πρώιμο στάδιο και να συμβάλλουμε στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στον τουρισμό, με πραγματικό αντίκτυπο».

Η Κατερίνα Σαριδάκη, Διευθύντρια του Επιταχυντή, είπε χαρακτηριστικά «Μία ακόμα τελετή λήξης του Idea Platform ολοκληρώθηκε σήμερα, με ακόμα μία συμμετοχή-ρεκόρ στις παρουσιάσεις. 14 ομάδες κατάφεραν να ολοκληρώσουν το Πρόγραμμά μας και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για εκείνες που έφτασαν σε αυτό το σημείο, να παρουσιάσουν με το άγχος και την αγωνία τους, αλλά και με ένα πολύ αξιόλογο αποτέλεσμα που κατάφεραν να διαμορφώσουν μέσα σε μια συνολική διάρκεια σχεδόν ενός μήνα. Σε αυτό το διάστημα, με περισσότερες από 50 ώρες mentoring, 16 workshop και presentation sessions και τη συμβολή 46 ομιλητών και μεντόρων - με την εντατική καθοδήγηση να πραγματοποιείται σε διάστημα 12 ημερών - κατάφεραν να βρίσκονται σήμερα εδώ μαζί μας.

Πραγματικά, τους ευχόμαστε καλή επιτυχία για τα επόμενα βήματά τους και τους περιμένουμε στο Accelerator, καθώς είμαστε σίγουροι ότι πολλές από αυτές θα συνεχίσουν την πορεία τους στην αγορά, με τον CapsuleT να βρίσκεται δίπλα τους και να τις στηρίζει μέσα από το οικοσύστημα που έχει διαμορφώσει τα τελευταία 7 χρόνια».

Η Αγνή Χριστίδου, Γενική Διευθύντρια του Ξ.Ε.Ε., ανέφερε «Ο Επιταχυντής νεοφυών επιχειρήσεων του Ξ.Ε.Ε. στοχεύει στη γεφύρωση του ξενοδοχειακού κλάδου με μια νέα γενιά ανθρώπων που διαθέτουν τεχνολογική εξοικείωση και συνομιλούν με το μέλλον , ένα μέλλον που εξελίσσεται πλέον με ταχείς ρυθμούς. Αυτό συνιστά μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες του Επιμελητηρίου: τη δημιουργική σύμπραξη των ξενοδόχων με νέους επαγγελματίες και καινοτόμες ιδέες. Γιατί οι ομάδες του CapsuleT αποκτούν άμεση επαφή με την αγορά, επισκέπτονται ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα και δραστηριοποιούνται σε ένα δυναμικό περιβάλλον ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και ανάπτυξης νέων ευκαιριών για όλους. Με την πάροδο του χρόνου, συνεχίζει να διαμορφώνεται και να πυκνώνει στους κόλπους του Ξ.Ε.Ε. μια ζωντανή κοινότητα νέων ανθρώπων με διάθεση, σύγχρονη αντίληψη και ξεκάθαρη ματιά προς το μέλλον, η οποία λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τον ξενοδοχειακό κλάδο, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό του και στην απομάκρυνσή του από πιο παραδοσιακές, κατεστημένες προσεγγίσεις».