Alphabet: Ράλι εσόδων 22% με ώθηση τα 20 δισ. δολάρια από Google Cloud

Ο τεχνολογικός κολοσσός κατέγραψε κέρδη 5,11 δολαρίων ανά μετοχή, τα οποία ξεπέρασαν επίσης τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 2,63 δολάρια.

Έσοδα 109,9 δισ. δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο, αυξημένα κατά 22% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και υψηλότερα από τα 107 δισ. δολάρια που ανέμεναν οι αναλυτές του FactSet ανακοίνωσε η Alphabet.

Ο τεχνολογικός κολοσσός κατέγραψε κέρδη 5,11 δολαρίων ανά μετοχή, τα οποία ξεπέρασαν επίσης τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 2,63 δολάρια.

Η μητρική της Google δαπάνησε 35,7 δισ. δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες το πρώτο τρίμηνο του 2026, ελαφρώς χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών της FactSet για 36 δισ. δολάρια, αλλά πρόκειται για αύξηση 107% σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, το Google Cloud απέφερε έσοδα 20,02 δισ. δολαρίων έναντι εκτιμήσεων για 18,05 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την StreetAccount, ενώ οι διαφημίσεις στο YouTub απέδωσαν 9,88 δισ. δολάρια έναντι εκτιμήσεων 9,99 δισ. δολαρίων.

Τα traffic acquisition costs ανήλθαν σε 15,22 δισ. δολάρια έναντι εκτιμήσεων 15,3 δισ. δολαρίων, με τη μετοχή της μετά το «καμπανάκι» της Wall Street να ενισχύεται 3,69%.