Απώλειες για τον χρυσό μετά το «φρένο» της Fed

Υποχώρησαν οι τιμές του χρυσού την Τετάρτη, στον απόηχο της απόφασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής της FOMC αναγνωρίζουν κινδύνους αναθέρμανσης του πληθωρισμού από τους δασμούς Τραμπ και τον πόλεμο στο Ιράν με το ράλι τιμών της ενέργειας.

Συγκεκριμένα, ο χρυσός spot υποχώρησε 1,2% στα 4.541,30 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού, παράδοσης Ιουνίου υποχώρησαν 1,3% στα 4.546,20 δολάρια ανά ουγγιά.

Η απόφαση της Fed ήρθαν να προστεθούν στις πιέσεις που υφίσταται ο χρυσός καθώς οι αναφορές από τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ κάνουν λόγο για αδιέξοδο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ήταν δυσαρεστημένος με την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης, η οποία, όπως είπε, είχε ενημερώσει τις ΗΠΑ ότι βρίσκονταν σε «κατάσταση κατάρρευσης» και προσπαθούσαν να προσδιορίσουν την ηγετική τους θέση.

«Το κλίμα της αγοράς έχει μετατοπιστεί προς τον σκεπτικισμό σχετικά με μια πιθανή συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, ενισχύοντας την αφήγηση του «υψηλότερου επιτοκίου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Zain Vawda, αναλυτής στην MarketPulse by OANDA.

Αυτά τα υψηλότερα επιτόκια έχουν επηρεάσει την ελκυστικότητα του χρυσού λόγω του γεγονότος ότι είναι ένα μη αποδοτικό περιουσιακό στοιχείο.

«Ο χρυσός παραμένει έντονα ευαίσθητος σε αυτό το περιβάλλον μεταβαλλόμενων ισοτιμιών, το οποίο οι πληθωριστικές πιέσεις από τις αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου επιδεινώνουν αυτήν τη στιγμή», δήλωσε ο Vawda, προσθέτοντας ότι εάν οι ΗΠΑ και το Ιράν μπορέσουν να καταλήξουν σε μια γρήγορη συμφωνία, οι αισιόδοξοι θα μπορούσαν να επιστρέψουν και να ωθήσουν την τιμή του χρυσού να κλείσει το έτος μεταξύ 5.300 και 5.500 δολαρίων/ουγγιά.