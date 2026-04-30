Το νέο «city resort» της Αθήνας άνοιξε με 50% πληρότητα και φιλοδοξεί αν επαναπροσδιορίσει τους κανόνες της πολυτελούς φιλοξενίας.

Δυναμικό ντεμπούτο έκανε στη ξενοδοχειακή αγορά της Αθήνας το πολυαναμενόμενο The Ilisian (πρώην Hilton), με τα στελέχη του να δηλώνουν ότι παρά τις ελάχιστες ημέρες λειτουργίας του και αψηφώντας τη γεωπολιτική συνθήκη που δείχνει να έχει φρενάρει εν γένει τον ρυθμό των κρατήσεων, εμφανίζει ήδη πληρότητα της τάξης του 50%. Το ανακαινισμένο τοπόσημο της πόλης, που άνοιξε τις πύλες του στις 23 Απριλίου 2026 ως ένα σύγχρονο urban resort, σηματοδοτεί ουσιαστικά την αναγέννηση ενός από τα πλέον εμβληματικά κτίρια της πρωτεύουσας, αν σκεφτεί κανείς ότι υποδέχθηκε τον πρώτο του επισκέπτη ήδη από το 1963.

Το νέο εγχείρημα φιλοδοξεί να αποτελέσει κάτι περισσότερο από ένα πολυτελές ξενοδοχείο, καθώς εξελίσσεται σε έναν πολυδιάστατο προορισμό φιλοξενίας, γαστρονομίας και ευεξίας. Πρόκειται για ένα «city resort» που συγκεντρώνει λειτουργίες που συναντά κανείς συνήθως εκτός αστικού ιστού, επιχειρώντας να επανασυστήσει τη σχέση της Αθήνας με τη φιλοξενία υψηλών προδιαγραφών, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί τον ιστορικό και κοινωνικό ρόλο που είχε το Hilton για την πόλη.

Η συνύπαρξη των δύο brand Conrad και Waldorf Astoria

Κατά την εκτενή ανακαίνιση του ξενοδοχείου που ξεκίνησε το 2022 και περιλάμβανε σημαντικές παρεμβάσεις, ακόμη και σε επίπεδο στατικής ενίσχυσης λόγω νέων αντισεισμικών προδιαγραφών αλλά και της αναδιάταξης των δωματίων που επιχειρήθηκε στο κατάλυμα οι χώροι αναμορφώθηκαν αισθητά. Έτσι, από τα περισσότερα από 500 δωμάτια του παρελθόντος, το συγκρότημα διαθέτει σήμερα περίπου 278 δωμάτια και σουίτες, με έμφαση σε μεγαλύτερους και πιο ευέλικτους χώρους φιλοξενίας που απευθύνονται τόσο σε οικογένειες όσο και σε επαγγελματίες με αυξημένες ανάγκες.

Τα δωμάτια και οι σουίτες του Conrad Athens The Ilisian διαθέτουν στην πλειοψηφία τους ιδιωτικό μπαλκόνι με προνομιακή θέα σε μερικά από τα ομορφότερα σημεία της πόλης και την Ακρόπολη. Σήμερα το ξενοδοχείο διαθέτει Signature Suites, μεταξύ των οποίων τρεις Presidential και μία Royal Suite. Αργότερα μέσα στη χρονιά αναμένεται να ανοίξει και το Omega Penthouse - μια σουίτα 350 τ.μ. που συμπληρώνεται από βεράντα 150 τ.μ. η οποία θα διαθέτει ιδιωτική πισίνα και πανοραμική θέα που εκτείνεται από την Ακρόπολη έως το Σαρωνικό Κόλπο.

Στον ίδιο ιστό φιλοξενούνται πλέον και ιδιόκτητες κατοικίες υπό τα brands Conrad και Waldorf Astoria - 18 και 37 αντίστοιχα - οι οποίες καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες χρήσης: τα πρώτα μπορούν να αξιοποιηθούν και για βραχυχρόνια μίσθωση με την διαχείριση να μπορεί να αναλάβει το ξενοδοχείο, ενώ τα δεύτερα απευθύνονται κυρίως σε πιο μακροχρόνια διαμονή. Σύμφωνα με τα στελέχη της επένδυσης, το σύνολο των κατοικιών έχει ήδη διατεθεί, τόσο σε Έλληνες όσο και σε διεθνείς αγοραστές.

Έμφαση στη γαστρονομία και την ευεξία

Πέρα από τη διαμονή, το The Ilisian επενδύει έντονα στην εμπειρία, με αιχμή τη γαστρονομία και τους χώρους αναψυχής. Συνολικά θα αναπτυχθούν εννέα εστιατόρια και bars, τα οποία θα παραδίδονται σταδιακά έως το τέλος του έτους, μετατρέποντας το συγκρότημα σε ένα πλήρες γαστρονομικό hub.

Ήδη λειτουργεί το ανανεωμένο Byzantino Grande Brasserie, με ελληνικές και γαλλικές επιρροές, υπό την καθοδήγηση του Executive Chef Άγγελου Λάντου καθώς και το Athenian Lounge, που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Παράλληλα, έχει ανοίξει ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025 το ιαπωνικό εστιατόριο Onuki, ενώ το ιστορικό rooftop επανέρχεται ως Galaxy Dispensary και Galaxy Supper Club, με ξεχωριστές ταυτότητες για φαγητό και διασκέδαση.

Την εμπειρία συμπληρώνουν χώροι ευεξίας άνω των 2.000 τ.μ., με τη μεγαλύτερη εξωτερική πισίνα στο κέντρο της Αθήνας, σύγχρονες εγκαταστάσεις fitness (Studios για yoga, pilates, spinning) και εξειδικευμένες υπηρεσίες spa, ενώ για τους διαμένοντες εχει κατασκευαστεί ένα green roof στον δεύτερο όροφο του κτηρίου που μέχρι πρότινος έμενε αναξιοποίητος, όπου παρέχει μια ιδιωτική διαδρομή τρεξίματος 770μ. Την οποία συμπληρώνουν ένα γήπεδο pickleball και ένα υπαίθριο γυμναστήριο.

Η λέσχη και η εμπορική ζώνη

Εντός του νέου ξενοδοχείου φιλοξενείται και λειτουργεί και η ιδιωτική λέσχη House of NYNN, η οποία ήδη από τις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας της συγκεντρώνει σημαντικό αριθμό μελών, επιβεβαιώνοντας τη στόχευση του project να απευθυνθεί όχι μόνο στους επισκέπτες αλλά και στην αθηναϊκή κοινωνία.

Τέλος έχει ήδη αρχίσει να αναπτύσσεται στο ξενοδοχείο και η εμπορική ζώνη, που περιλαμβάνει ήδη το The Store at The Ilisian, με είδη ένδυσης αλλά και σπιτιού που δεν υπάρχουν αλλού στην Αθήνα, ένα ανθοπωλείο ονόματι Secret Grarder. Την εμπορική ζώνη θα συμπληρώνουν το κοσμηματοπωλείο KESSARIS, το Hair Salon Vangelis Hatzis καθώς και η πρώτη boutique οπτικών Zeus + Dione στη χώρα. Παράλληλα οι επισκέπτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν και στο Barber Shop by Georgina αλλά και να ραφτούν στο Tailor Shop Kourlas.

Όλοι οι παραπάνω χώροι που δημιουργήθηκαν το μακρινό 1963 από τους αρχιτέκτονες Εμμανουήλ (Μανώλης) Βουρέκας, ο Προκόπης Βασιλειάδης, ο Αντώνης Γεωργιάδης και ο Σπύρος Στάικος έχουν ανασχεδιαστεί υπό την επιμέλεια του AvroKO και με την συμβολή πολυάριθμων διεθνών και ελληνικών γραφείων. Στόχος τους ήταν δε να διατηρηθεί η εικαστική και αρχιτεκτονική ταυτότητα του THE ILISIAN καθώς και τα εμβληματικά στοιχεία του, όπως οι προσόψεις του Γιάννη Μόραλη.

Αισιοδοξία για την σεζόν

Το δυναμικό ξεκίνημα αναμένεται να ενισχύσει τις προοπτικές της φετινής χρονιάς, με τα στελέχη του ξενοδοχείου να εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξα λόγω γεωπολιτικών συνθηκών επισημαίνοντας ότι η πορεία του θα κινηθεί σε μεγάλο βαθμό σε συνάρτηση με τη συνολική εικόνα του τουρισμού της Αθήνας. Προς το παρόν, ο Αύγουστος καταγράφει πιο ήπιους ρυθμούς ζήτησης, ενώ οι τιμές αναμένεται να διαμορφωθούν με βάση τον ανταγωνισμό αλλά και την εδραίωση της Αθήνας ως αυτόνομου προορισμού city break.

Όπως επισημάνθηκε χαρακτηριστικά, η ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της πόλης περνά μέσα από την αύξηση του ανταγωνισμού και τη δημιουργία νέων προορισμών, καθώς «όσο περισσότεροι είναι οι παίκτες, τόσο περισσότερο ενισχύεται συνολικά η αγορά». Στο πλαίσιο αυτό, το The Ilisian φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για τη νέα γενιά φιλοξενίας στην Αθήνα, συνδυάζοντας την ιστορικότητα του κτιρίου με τις σύγχρονες απαιτήσεις της διεθνούς ταξιδιωτικής αγοράς.