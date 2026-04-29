Υπουργείο Εργασίας: Λαϊκίστικη η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μειωμένο ωράριο εργασίας

Λαϊκιστική χαρακτηρίζει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μείωση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας σε 32-35 με πλήρεις αποδοχές, η οποία κατατέθηκε λίγο πριν την Πρωτομαγιά, τονίζοντας ότι μια τέτοια πρωτοβουλία οδηγεί σε λουκέτα χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους.

Ο κύριος Ανδρουλάκης, με μία πρόταση καθαρά λαϊκίστικη, δεν μπαίνει στον κόπο να μας εξηγήσει βάσει ποιων στοιχείων και μελετών συνέθεσε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Ποιες οι επιπτώσεις στα ασφαλιστικά έσοδα, στη φορολογική βάση, στην πραγματική οικονομία της χώρας; Τίποτα. Ούτε αριθμός, ούτε σχέδιο, ούτε ευθύνη.

Η παραγωγικότητα δεν αυξάνεται με μια νομοθετική πρωτοβουλία για λιγότερες ώρες. Αυξάνεται με επενδύσεις, τεχνολογία, εκπαίδευση, κίνητρα, σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Διαφορετικά, μια οριζόντια μείωση του χρόνου εργασίας απλώς αυξάνει το κόστος εργασίας, το οποίο εν συνεχεία μετακυλίεται στην πραγματική οικονομία και τελικά στον ίδιο τον εργαζόμενο, μέσα από αύξηση τιμών, αδήλωτη εργασία και κλείσιμο επιχειρήσεων. Αυτή είναι η διαχρονική συνταγή του ΠΑΣΟΚ: ωραία λόγια χωρίς στοιχειοθέτηση, χωρίς ευθύνη για τις επόμενες γενιές. Το ίδιο αφήγημα που διέλυσε τη χώρα.

Αντί αυτής της οριζόντιας προχειρότητας, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει ήδη ενσωματώσει σύγχρονα εργαλεία ευελιξίας: το ισχύον πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα τετραήμερης πλήρους απασχόλησης, προσφέροντας στους εργαζόμενους την επιπλέον ημέρα ανάπαυσης χωρίς να υπονομεύεται η παραγωγική ισχύς της οικονομίας. Σε αυτό το ΠΑΣΟΚ ψήφισε «ΟΧΙ».

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με σοβαρότητα έχουν προχωρήσει στη μεγαλύτερη μείωση ανεργίας στη ιστορία της χώρας κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, στη δημιουργία 563.000 νέων θέσεων εργασίας, σε αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 41,5%, σε αύξηση του μέσου μισθού κατά 20%, ο οποίος σήμερα ξεπερνά τα 1.500€, στην ιστορική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ενώ ο λόγος επενδύσεων προς ΑΕΠ το 2025 (16,9%) ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 16 ετών.

Ο ελληνικός λαός δεν έχει ανάγκη από ωραία λόγια. Έχει ανάγκη από σοβαρότητα, ρεαλισμό, σχέδιο και σταθερότητα.

