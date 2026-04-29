Amazon: Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις κέρδη και έσοδα τριμήνου - Γιατί πέφτει η μετοχή

Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών της Wall Street τα κέρδη και τα έσοδα πρώτου τριμήνου που ανακοίνωσε η Amazon, καθώς ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου συνεχίζει να επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη.

Τα κέρδη ανά μετοχή της εταιρείας για το πρώτο τρίμηνο ήταν 2,78 δολάρια, έναντι 1,64 δολάρια της εκτίμησης που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG, και 1,59 δολάρια πριν από ένα χρόνο.

Τα έσοδα έφτασαν τα 181,5 δισεκατομμύρια δολάρια, έναντι 177,30 δισεκατομμυρίων δολαρίων της εκτίμησης, ενώ ήταν αυξημένα από 155,7 δισεκατομμύρια δολάρια τον προηγούμενο χρόνο.

Η μετοχή ωστόσο της εταιρείας υποχωρεί 1,7% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, λόγω του τεράστιου σχεδίου κεφαλαιουχικών δαπανών 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2026, που στοχεύει στην τεχνητή νοημοσύνη και τις υποδομές, αυξάνοντας τους φόβους για πίεση στα περιθώρια κέρδους.

Τα έσοδα του πολύ σημαντικού τμήματος της Amazon Web Services ήταν 37,59 δισ. δολάρια έναντι 36,64 δισ. δολ. της εκτίμησης, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 28%, ενδεικτικό της ισχυρής ζήτησης για υπηρεσίες cloud.

Όσο αφορά τον κλάδο της διαφήμισης τα έσοδα ήταν 17,24 δισ. δολ., ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 16,87 δισ. δολ., σύμφωνα με την StreetAccount.

Η τριμηνιαία έκθεση κερδών της Amazon έρχεται σε μια περίοδο που οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις ότι οι μαζικές δαπάνες στην τεχνητή νοημοσύνη από τους τεχνολογικούς κολοσσούς αποδίδουν. Συνολικά, οι εταιρείες αναμένεται να δαπανήσουν περίπου 700 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026.

Η εταιρεία πραγματοποιεί αγώνα δρόμου για να κατασκευάσει κέντρα δεδομένων και άλλες υποδομές για να ανταποκριθεί στην αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης.

Το τελευταίο τρίμηνο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Amazon, Άντι Τζάσι, ​​δήλωσε ότι η AWS θα μπορούσε να αναπτυχθεί ακόμη πιο γρήγορα αν είχε μεγαλύτερη χωρητικότητα, σημειώνοντας ότι υπάρχει «πολύ υψηλή ζήτηση» από τους πελάτες επάνω στο κεφάλαιο της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Τζάσι διατήρησε ένα αισιόδοξο ύφος στην ετήσια επιστολή του προς τους μετόχους που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά ότι ο ρυθμός ροής εσόδων της AWS από την τεχνητή νοημοσύνη έφτασε τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο και «αυξάνεται ραγδαία».

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, η Amazon ενέτεινε τις επενδύσεις της στην OpenAI και την Anthropic, με τις δύο εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να δεσμεύονται να χρησιμοποιούν περισσότερο από το cloud computing και τα τσιπ της AWS για αρκετά χρόνια.

Υπάρχουν «λόγοι να πιστεύουμε» ότι ο προϋπολογισμός κεφαλαιουχικών δαπανών της Amazon θα μπορούσε να αυξηθεί ακόμη περισσότερο φέτος ως αποτέλεσμα αυτών των συμφωνιών, έγραψαν οι αναλυτές της Stifel σε σημείωμα το Σαββατοκύριακο.

Ενώ η Amazon κατευθύνει περισσότερα κεφάλαια σε επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη, συνεχίζει να μειώνει τον αριθμό των εργαζομένων της. Η εταιρεία ανακοίνωσε στις αρχές του πρώτου τριμήνου ότι θα απολύσει 16.000 υπαλλήλους, μετά από περικοπές 14.000 υπαλλήλων τον Οκτώβριο.