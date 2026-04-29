Τραμπ: Η κυβέρνηση θα δημοσιοποιήσει σύντομα τα αρχεία για τα UFO

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνησή του θα δημοσιοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες διαθέτει στα αρχεία της για τα Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα (ΑΤΙΑ / UFO) στο εγγύς μέλλον.

«Θα δημοσιεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες στο εγγύς μέλλον. Νομίζω ότι κάποιες από αυτές θα είναι αρκετά ενδιαφέρουσες», τόνισε μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν μοιράστηκε την ακριβή ημερομηνία δημοσίευσης ή πόσα δεδομένα θα δημοσιευτούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ