Έρευνα IWG: Το 44% σκέφτεται επιστροφή στην εργασία λόγω υβριδικού μοντέλου

Το 44% των πρώην εργαζομένων μερικής απασχόλησης εξετάζει ενεργά το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην αγορά εργασίας χάρη στην ευελιξία που προσφέρει το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, σύμφωνα με έρευνα της International Workplace Group (IWG) που λειτουργεί ευέλικτους χώρους εργασίας παγκοσμίως.

Από τα στοιχεία προκύπτει, πως σε μία περίοδο κατά την οποία το στοίχημα της οικονομικής ανάπτυξης βρίσκεται στο επίκεντρο, η υβριδική εργασίας μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα και να φέρει περισσότερους εξειδικευμένους εργαζόμενους στην αγορά εργασίας.

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των εργαζομένων μερικής απασχόλησης ανέδειξε ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την παραμονή ή την επιστροφή τους στην αγορά εργασίας είναι η αύξηση του κόστους μετακίνησης. Δεν προκαλεί, επομένως, έκπληξη το γεγονός ότι το 40% όσων εργάζονται σήμερα με καθεστώς μερικής απασχόλησης δηλώνει ότι θα αποχωρούσε πλήρως από την εργασία, εάν ήταν υποχρεωμένο να μετακινείται καθημερινά σε γραφείο στο κέντρο της πόλης.

Απόδοση του εργατικού δυναμικού

Με περισσότερους από 231.700 εργαζόμενους μερικής απασχόλησης (Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το Δ' τρίμηνο του 2025), οι οποίοι αντιστοιχούν στο 5,3% του συνολικού εργατικού δυναμικού, οι ανάγκες αυτής της κατηγορίας αποτελούν βασική προτεραιότητα για τους εργοδότες, προκειμένου να διατηρούν ταλέντα και παράλληλα να ενισχύουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους. Σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες, ποσοστό 49%, δήλωσαν ότι θα εξέταζαν το ενδεχόμενο να αποχωρήσουν πλήρως από την εργασία, εάν δεν είχαν πρόσβαση σε ευέλικτα μοντέλα απασχόλησης.

Αντίστοιχα, το ένα τρίτο (31%) αυτής της κατηγορίας εργαζομένων, που υποχρεώνονται σήμερα να μετακινούνται καθημερινά στο γραφείο, αναζητά ήδη νέα θέση εργασίας, ενώ το 55% δήλωσε ότι θα αποχωρούσε από την τρέχουσα θέση του εάν έπρεπε να διανύει μεγάλες αποστάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της εργάσιμης εβδομάδας.

Από την άλλη πλευρά, η εφαρμογή ενός μοντέλου ευέλικτης εργασίας αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιστροφή πρώην εργαζομένων μερικής απασχόλησης στην αγορά εργασίας, καθώς το 55% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα επέστρεφε αν είχε ευελιξία στο πρόγραμμά του. Το 57% δήλωσε ότι η δυνατότητα εργασίας σε χώρους κοντά στον τόπο κατοικίας τους, θα καθιστούσε την επιστροφή στο γραφείο πιο ελκυστική. Παράλληλα, το 63% δήλωσε ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο αύξησης των ωρών εργασίας του, εφόσον είχε τη δυνατότητα να εργάζεται με πιο ευέλικτο τρόπο.

Για τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, η μερική απασχόληση αποτελεί ιδανική λύση για την παραμονή τους στην αγορά εργασίας. Μάλιστα, το 45% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι το μοντέλο αυτό τους έχει επιτρέψει να μεταθέσουν χρονικά τη συνταξιοδότησή τους.

Κύριο εμπόδιο για τη μερική απασχόληση το κόστος μετακίνησης

Το κόστος μετακίνησης προς την εργασία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, επηρεάζοντας άμεσα την απόφασή τους για παραμονή ή επιστροφή στον επαγγελματικό στίβο. Το 41% όσων εργάζονται σήμερα μερικώς απασχολούμενοι ανέφερε ότι το αυξανόμενο αυτό κόστος καθιστά δυσκολότερη την παραμονή τους στην απασχόληση.

Σύμφωνα με τον Mark Dixon, Διευθύνοντα Σύμβουλο της International Workplace Group, «ο συνδυασμός του υψηλού κόστους μετακίνησης και της περιορισμένης ευελιξίας συνιστά σήμερα σημαντική πρόκληση για τους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης. Προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τον τρόπο και τον τόπο εργασίας, οι επιχειρήσεις μπορούν όχι μόνο να θωρακίσουν τη διατήρηση των πολύτιμων στελεχών στο δυναμικό τους, αλλά και να προσελκύσουν εκ νέου ταλαντούχα άτομα στην αγορά εργασίας. Δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης αποτελούν σημαντικό τμήμα της αγοράς εργασίας, η συμβολή τους στη συνολική παραγωγικότητα είναι καθοριστική».