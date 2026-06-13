Πακιστάν: Πιθανή οριστικοποίηση της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν μέσα στις επόμενες 24 ώρες

Βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ σε μια ειρηνευτική συμφωνία», ανέφερε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ

Οι όροι μιας πιθανής συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν εξακολουθούν να διαμορφώνονται, όμως ένας από τους βασικούς διαμεσολαβητές της δήλωσε σήμερα ότι η συμφωνία θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί μέσα στις «επόμενες 24 ώρες».

«Βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ σε μια ειρηνευτική συμφωνία», ανέφερε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, σε ανάρτησή του στο X πριν από λίγο. Πρόσθεσε ότι, εφόσον η συμφωνία οριστικοποιηθεί, θα υπογραφεί αμέσως με ηλεκτρονικό τρόπο.

Εάν η συμφωνία υπογραφεί, θα ακολουθήσουν «τεχνικές συνομιλίες σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε ο Σαρίφ.

Παρότι οι όροι της υπό διαμόρφωση συμφωνίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επίσημα, ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε χθες στο CNN ότι το πλαίσιο της συμφωνίας θα περιλαμβάνει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Η πιθανή συμφωνία θα προβλέπει επίσης τον τερματισμό αρκετών οικονομικών πιέσεων που ασκούνται στο Ιράν, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, καθώς και τη διάλυση του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Ωστόσο, οι τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με το πώς θα απομακρυνθούν τα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν δεν έχουν ακόμη καθοριστεί. Όπως ανέφερε χθες στο CNN άλλος ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης, οι σχετικές διαδικασίες παραμένουν υπό διαπραγμάτευση.