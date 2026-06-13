Θεσσαλονίκη: Ολοκληρώθηκε η κατεδάφιση του δεύτερου τμήματος της γέφυρας Πανοράματος

Τους επόμενους μήνες αναμένεται να κατασκευαστεί το νέο τμήμα της δεύτερης γέφυρας.

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα η κατεδάφιση του δεύτερου τμήματος της γέφυρας Πανοράματος, για τις εργασίες του Flyover, στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, ενώ τις επόμενες ώρες προγραμματίζεται ο καθαρισμός της περιοχής, ώστε να είναι εφικτή η αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Τους επόμενους μήνες αναμένεται να κατασκευαστεί το νέο τμήμα της δεύτερης γέφυρας. Μέχρι τότε η κυκλοφορία θα διεξάγεται από το πρώτο τμήμα της γέφυρας η οποία λειτουργεί κανονικά. Από το πρωί δυνάμεις της Τροχαίας ρυθμίζουν την κυκλοφορία, προσπαθώντας να δώσουν λύσεις στο κυκλοφοριακό έμφραγμα που έπαθε η πόλη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ