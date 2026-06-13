Ειδήσεις | Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Ολοκληρώθηκε η κατεδάφιση του δεύτερου τμήματος της γέφυρας Πανοράματος

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Θεσσαλονίκη: Ολοκληρώθηκε η κατεδάφιση του δεύτερου τμήματος της γέφυρας Πανοράματος
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Τους επόμενους μήνες αναμένεται να κατασκευαστεί το νέο τμήμα της δεύτερης γέφυρας.

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα η κατεδάφιση του δεύτερου τμήματος της γέφυρας Πανοράματος, για τις εργασίες του Flyover, στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, ενώ τις επόμενες ώρες προγραμματίζεται ο καθαρισμός της περιοχής, ώστε να είναι εφικτή η αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Τους επόμενους μήνες αναμένεται να κατασκευαστεί το νέο τμήμα της δεύτερης γέφυρας. Μέχρι τότε η κυκλοφορία θα διεξάγεται από το πρώτο τμήμα της γέφυρας η οποία λειτουργεί κανονικά. Από το πρωί δυνάμεις της Τροχαίας ρυθμίζουν την κυκλοφορία, προσπαθώντας να δώσουν λύσεις στο κυκλοφοριακό έμφραγμα που έπαθε η πόλη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Οχήματα: Με τεχνητή νοημοσύνη ο έλεγχος των προστίμων - Ψηφιακός «βοηθός» στις ενστάσεις

Οι 5 λόγοι αποχώρησης από την εργασία - Πως αξιολογούν τους εργοδότες τους οι Έλληνες

ΗΡΑΚΛΗΣ: Έτοιμος ο Riviera Tower – Το IRC, η υπογειοποίηση Ποσειδώνος, το αποτύπωμα στο Ελληνικό

tags:
FlyOver Θεσσαλονίκης
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider