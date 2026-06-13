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Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE

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Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE
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Το έκανε γνωστό ο επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Άντριους Κουμπίλιους.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Άντριους Κουμπίλιους, γνωστοποίησε την υπογραφή της συμφωνίας της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα SAFE (Security Action for Europe).

Όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή του: «Ένα ακόμη ισχυρό ορόσημο για το SAFE και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Μόλις υπογράψαμε τη συμφωνία SAFE με την Ελλάδα. Θα βοηθήσει την Ελλάδα να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες στην περιοχή της Μεσογείου μέσω επενδύσεων σε στρατηγική επιτήρηση, ασφαλείς επικοινωνίες και τεχνολογίες αντιμετώπισης drones».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Ελλάδα
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