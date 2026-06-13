Επίσκεψη του Πρωθυπουργου στην Περβόλα, στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνόδευε η υπ. Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος.

Τον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, που πλέον, μετά από 75 χρόνια, ανοίγει τις πύλες του για τους κατοίκους του νησιού και τους τουρίστες, επισκέφθηκε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, ξεναγήθηκε από τη Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Ολυμπία Βικάτου και την Έφορο Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, Ελένη Φαρμακίδου, στον αρχαιολογικό χώρο των ελληνιστικών Νεωρίων και του ρωμαϊκού Τετραπύλου.

Χάρη στις παρεμβάσεις που έγιναν, ο αρχαιολογικός χώρος συνδέεται αρμονικά με τους χώρους των Μεσαιωνικών Κήπων του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να κάνουν μία περιήγηση σε όλες τις ιστορικές περιόδους από την αρχαιότητα έως σήμερα, σε ένα υπαίθριο μουσείο έκτασης περίπου 20 στρεμμάτων, κατανοώντας τον πολιτισμό και τη στρατηγική σημασία του νησιού.

Ο Πρωθυπουργός είχε νωρίτερα την ευκαιρία να επισκεφθεί το νεκροταφείο και τζαμί Μουράτ Ρεΐς, το οποίο έχει αποκατασταθεί στο πλαίσιο της ευρύτερης ανάδειξης της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου.

Μετά την ξενάγηση στην Περβόλα, ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Έρχομαι στη Ρόδο από 10 ετών, και εγώ, όπως φαντάζομαι και όλοι οι Ροδίτες, αγνοούσαν παντελώς την ύπαρξη αυτού του χώρου για έναν πολύ απλό λόγο: διότι για 75 χρόνια ήταν ουσιαστικά κλειστός και είχε μετατραπεί σε έναν χώρο απόθεσης αρχαιοτήτων, ατάκτως ερριμμένων.

Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού και με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, ο καταπληκτικός αυτός χώρος, 20 στρέμματα στο κέντρο της Μεσαιωνικής Πόλης, παραδίδεται πια στους Ροδίτες και στους επισκέπτες.

Όπως είπε η κα Υπουργός και ο κ. Περιφερειάρχης, στον χώρο αυτό συναντώνται όλες οι εποχές και όλοι οι πολιτισμοί που διαμόρφωσαν διαχρονικά την ταυτότητα αυτού του σπουδαίου τόπου.

Θέλω από καρδιάς να συγχαρώ τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού για τη σπουδαία δουλειά την οποία έκαναν. Να ζητήσω πραγματικά απ’ όλες τις Ροδίτισσες και όλους τους Ροδίτες να έρθουν και να γνωρίσουν αυτόν τον χώρο, την ύπαρξη του οποίου αγνοούσαν παντελώς, και να επαναλάβω ότι για την κυβέρνησή μας η στήριξη και η ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς δεν αποτελεί απλά μία ευθύνη στο ένδοξο χθες μας, αλλά είναι ταυτόχρονα ένας πολύ σημαντικός αναπτυξιακός βραχίονας.

Η Ρόδος, κ. Περιφερειάρχα, έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα για να επεκτείνει την τουριστική της περίοδο. Ένας από τους λόγους που μπορούμε να προσελκύουμε επισκέπτες στη Ρόδο και τον χειμώνα, έχει να κάνει με το γεγονός ότι μπορούν να επισκεφθούν αυτή την καταπληκτική Μεσαιωνική Πόλη.

Μία Μεσαιωνική Πόλη η οποία από σήμερα προικίζεται με έναν ακόμα περίπατο, με έναν ακόμα αρχαιολογικό χώρο που θα την κάνει ακόμα πιο ξεχωριστή και ακόμα πιο μοναδική».



Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε από την πλευρά της: «Σήμερα είναι μια μέρα χαράς και γιορτής πρωτίστως για τη Ρόδο, για το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ο πρώτος επισκέπτης του αρχαιολογικού χώρου της Περβόλας, ο νέος αρχαιολογικός χώρος ο οποίος αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ένας χώρος περίπου 20 στρεμμάτων στην καρδιά της Μεσαιωνικής Πόλης.

Εδώ, σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, αποδεικνύεται περίτρανα η μακρά ιστορική διάρκεια αυτού του τόπου. Στον συγκεκριμένο χώρο έχουμε από τα ελληνιστικά Νεώρια, το ρωμαϊκό Cardo και το ρωμαϊκό Decumanus, τις μεσαιωνικές οχυρώσεις, τα οθωμανικά κτίσματα, μέχρι τα πολύ νεότερα χρόνια.

Είμαστε ευτυχείς γιατί, συνεπείς στις οδηγίες του Πρωθυπουργού, αποδίδουμε στην τοπική κοινωνία έναν μοναδικό πολιτιστικό τόπο και έναν μοναδικό αναπτυξιακό πόρο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κ. Πρόεδρε».

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος σημείωσε: «Για εμένα αυτό δεν είναι ένας αρχαιολογικός χώρος. Εγώ στέκομαι σε αυτό εδώ το σημείο αισθανόμενος ότι είμαι μπροστά σε μια πύλη: πύλη μνήμης, πύλη ιστορίας αλλά και μια πύλη η οποία οδηγεί σε ένα αύριο, το οποίο γίνεται πιο φωτεινό όταν γνωρίζεις την πορεία σου και τη διαδρομή σου.

Αυτός είναι ο πιο ζωντανός, ο πιο περιεκτικός, νομίζω ο πιο αναζωογονητικός περίπατος που μπορεί να κάνει κάποιος στην ιστορία, στη ζωντανή ιστορία ενός υπέροχου τόπου.

Θέλω να ευχαριστήσω αυτούς που έδωσαν στον τόπο μου, στον τόπο που υπηρετώ και αγαπώ, του έδωσαν πίσω την ψυχή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».