Τραμπ: Θα έχει επαφές με ηγέτες της Μέσης Ανατολής στο περιθώριο της G7

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Γαλλία πιθανώς να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα συναντηθεί με ηγέτες της Μέσης Ανατολής και θα συμμετάσχει σε συνεδρία εργασίας με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7) στη Γαλλία την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με ανώτερους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Τραμπ θα έχει ξεχωριστές συναντήσεις με τους ηγέτες της Αιγύπτου, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Γαλλίας και της Ινδίας.

Δεν έχει προγραμματιστεί διμερής συνάντηση με τον Ζελένσκι, ωστόσο οι δύο ηγέτες ενδέχεται να συναντηθούν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής, πρόσθεσαν οι ίδιοι αξιωματούχοι.

Ο Τραμπ σχεδίαζε να θέσει προς συζήτηση με τους ηγέτες που θα συμμετάσχουν στη σύνοδο ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η οικονομική ανάπτυξη και πρόοδος, η ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων, η παράτυπη μετανάστευση και η τεχνητή νοημοσύνη (AI), σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους.

Επίσης, σχεδίαζε να εργαστεί για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας κρίσιμων ορυκτών, τα οποία είναι απαραίτητα για προηγμένες τεχνολογίες.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, ο Αμερικανός πρόεδρος πρόκειται να παραστεί σε δείπνο που θα πραγματοποιηθεί στο Παλάτι των Βερσαλιών την Τετάρτη, πριν επιστρέψει στην Ουάσινγκτον.

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