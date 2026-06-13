Μητσοτάκης: Eμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι - Kάποιοι άλλοι έχουν ήδη λαχανιάσει

Το μόνο μέλημα της αντιπολίτευσης είναι «πως θα ρίξουν τη ΝΔ και τον Μητσοτάκη - δεν θα τους κάνουμε τη χάρη», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Εδώ ο ουρανός και η θάλασσα είναι λίγο πιο γαλάζια από αλλού - Πρώτο χρέος μου να κρατήσω την πατρίδα μου ασφαλή - με το υστέρημα όλων σας έχουμε τις πιο αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις που είχε ποτέ η πατρίδα μας». Αυτό ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος σε πολίτες και κομματικά στελέχη της ΝΔ στη Ρόδο, την οποία επισκέπτεται από το πρωί.

Ο πρωθυπουργός έδωσε εκλογικό μήνυμα, τονίζοντας για πολλοστή φορά ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η ΝΔ θα είναι η μόνη που έχει αξιόπιστη πρόταση για την Ελλάδα του 2030. Αυτά τα οποία μπορώ να κάνω θα τα υλοποιήσω και αυτά τα οποία δεν μπορώ, δεν θα τα τάξω. Κάθε μέρα μετράει - εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 στην ώρα τους». Πρόσθεσε ότι «εμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι - κάποιοι άλλοι έχουν ήδη λαχανιάσει». Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι το μόνο της μέλημα είναι «πως θα ρίξουν τη ΝΔ και τον Μητσοτάκη - δεν θα τους κάνουμε τη χάρη».

Όπως ανέφερε δίνοντας τον τόνο, «στηριζόμαστε στην κομματική μας βάση που είναι η ραχοκοκαλιά της ΝΔ - εσείς μας στηρίξατε και κερδίσαμε τις προηγούμενες εκλογές και θα το κάνουμε και για τρίτη φορά - για να συνεχίσουμε το έργο μας, να κρατήσουμε την πατρίδα ασφαλή και να εξασφαλίσουμε προκοπή και ευημερία για όλους».

Πρόσθεσε ότι «εισερχόμαστε στο τελευταίο έτος κυβερνητικής θητείας. Ο χρόνος τρέχει αντίστροφα για τις εκλογές και διαμορφώνουμε τα διλήμματα με τα οποία θα απευθυνθούμε στους πολίτες».

Δεν θα υπονομεύσω την οικονομία για να γίνω αρεστός

«Η ακρίβεια έχει απορροφήσει αυξήσεις μισθών αλλά επειδή έχουμε νοικοκυρεμένα οικονομικά μπορούμε να στηρίζουμε τα νοικοκυριά», δήλωσε ο πρωθυπουργός. Όμως έθεσε σε πρώτο πλάνο την οικονομική σταθερότητα, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι, «για να είμαι πιο ευχάριστος προεκλογικά δεν θα υπονομεύσω τα οικονομικά μας».

«Όλα αυτά δεν τα κάνουμε σε ουδέτερη γεωπολιτικά περίοδο. Εδώ ο ουρανός και η θάλασσα είναι λίγο πιο γαλάζια από αλλού. Πρώτο χρέος μου να κρατήσω την πατρίδα μου ασφαλή - με το υστέρημα όλων σας έχουμε τις πιο αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις που είχε ποτέ η πατρίδα μας», ανέφερε ο πρωθυπουργός. Και πρόσθεσε ότι «η επένδυση στην άμυνα δεν είναι επιλογή αλλά αναγκαιότητα σε μια χώρα που βρίσκεται σε κρίσιμο γεωπολιτικό σταυροδρόμι - οι ένοπλες δυνάμεις είναι εδώ για υπερασπιστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα σε όποιον μπορεί να αισθάνεται ότι μπορεί να εποφθαλμιά κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα».

