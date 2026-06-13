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Διάσωση 32 αλλοδαπών νότια της Γαύδου

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Διάσωση 32 αλλοδαπών νότια της Γαύδου
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Οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν με τη συνδρομή σκάφους της FRONTEX και παραπλέοντος φορτηγού πλοίου.

Στον εντοπισμό και τη διάσωση 32 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή 32 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, η επιχείρηση συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), έπειτα από τον εντοπισμό της λέμβου από επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης FRONTEX.

Οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν με τη συνδρομή σκάφους της FRONTEX και παραπλέοντος φορτηγού πλοίου με σημαία Παναμά, ενώ θα μεταφερθούν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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