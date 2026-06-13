Τραμπ: Την Κυριακή υπογράφουμε με το Ιράν

ΗΠΑ και Ιράν, με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ, αναμένεται να πραγματοποιήσουν την Κυριακή μια εκ αποστάσεως συνάντηση και να υπογράψουν ηλεκτρονικά ένα μνημόνιο κατανόησης (MOU), το οποίο θα παρατείνει την εκεχειρία κατά 60 ημέρες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως η υπογραφή μιας συμφωνίας με το Ιράν έχει προγραμματιστεί να γίνει αύριο Κυριακή, με τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει πως τα Στενά του Ορμούζ θα είναι «ανοιχτά για όλους» αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

Σύμφωνα με το Axios, οι ΗΠΑ και το Ιράν, με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ, αναμένεται να πραγματοποιήσουν την Κυριακή μια εκ αποστάσεως συνάντηση και να υπογράψουν ηλεκτρονικά ένα μνημόνιο κατανόησης (MOU), το οποίο θα παρατείνει την εκεχειρία κατά 60 ημέρες, θα επαναλειτουργήσει τα Στενά του Ορμούζ και θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Η επικείμενη εξ αποστάσεως υπογραφή θα αποτελεί αποτέλεσμα σχεδόν τριών μηνών διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του ιρανικού καθεστώτος, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας.

Το μνημόνιο αναμένεται να βάλει τέλος στον πόλεμο στην περιοχή και ενδεχομένως να σταθεροποιήσει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

«Είμαστε πιο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία από ποτέ. Με την οριστικοποίηση να αναμένεται πιθανότατα μέσα στις επόμενες 24 ώρες, το Πακιστάν προετοιμάζεται για την ηλεκτρονική υπογραφή της συμφωνίας αμέσως μετά, ενώ θα ακολουθήσουν τεχνικές συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα», έγραψε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, στην πλατφόρμα X το Σάββατο.

Λίγο αργότερα, το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν επιβεβαίωσε ότι η εικονική τελετή υπογραφής έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή.

Αμερικανοί αξιωματούχοι και πηγές από τις χώρες που μεσολαβούν επιβεβαίωσαν ότι η υπογραφή θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και υποστήριξαν ότι αυτό γίνεται κυρίως για λόγους πρακτικής διευθέτησης.

Ένας από τους βασικούς λόγους είναι ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντι Βανς, ο οποίος ηγείται της αμερικανικής διαπραγματευτικής ομάδας, δεν θα προλάβαινε να επιστρέψει στις ΗΠΑ πριν από την αναχώρηση του προέδρου Τραμπ για τη Σύνοδο της G7 στη Γαλλία το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με τις πηγές.