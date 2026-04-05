ΕΡΓΑΝΗ: Ποδαρικό με 217.959 αποχωρήσεις τον Ιανουάριο - Επτάμηνο σερί αρνητικών ισοζυγίων προσλήψεων - απολύσεων

Οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 199.215, ενώ οι αποχωρήσεις σε 217.959 τον Ιανουάριο. Από το σύνολο των αποχωρήσεων, οι 79.984 προήλθαν οικειοθελώς και οι 137.975 από καταγγελίες συμβάσεων.

Αρνητική επίδοση για έβδομο συνεχόμενο μήνα (από τον Ιούλιο του 2025) σημείωσε η αγορά εργασίας τον Ιανουάριο, επιβεβαιώνοντας την ευαλωτότητα του εγχώριου εργασιακού οικοσυστήματος μετά την πανδημία, αλλά και το φαινόμενο των «quitfluencers», εκείνων δηλαδή που αλλάζουν δουλειά τακτικά. Αξίζει να σημειωθεί πως από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο 2025 απολύθηκαν από την εργασία τους 726.284 μισθωτοί, ενώ άλλοι 261.894 αποχώρησαν οικειοθελώς.

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», κατά το μήνα Ιανουάριο 2026 καταγράφεται μείωση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 18.744 θέσεις εργασίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Ιανουαρίου 2026, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 199.215, ενώ οι αποχωρήσεις σε 217.959. Από τις 217.959 συνολικά αποχωρήσεις, οι 79.984 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 137.975 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Η πλειοψηφία των θέσεων που «εξαφανίστηκαν» κατά τον μήνα Ιανουάριο αφορούν λήξη 110.292 συμβάσεων ορισμένου χρόνου (που δεν ανανεώθηκαν), ενώ ένα εξίσου σημαντικό τμήμα έχει να κάνει με οικειοθελείς αποχωρήσεις (86.899 θέσεις). Υπήρξαν και 29.807 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου.

Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο μηνών, Ιανουάριος 2026 και Ιανουάριος 2025, προκύπτει αρνητική επίδοση κατά -3.294 θέσεις εργασίας, για τον Ιανουάριο 2026 (αρνητικό ισοζύγιο -18.744 θέσεων εργασίας) έναντι αρνητικού ισοζυγίου (-15.450) τον Ιανουάριο του 2025.

Το παράδοξο είναι ότι παρότι τον Ιανουάριο απολύονταν περίπου 4.450 υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα καθημερινά, η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει αποκλιμάκωση του ποσοστού της ανεργίας στο 7,7% και μείωση του αριθμού των ανέργων κατά 92.711 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025, ενώ οι εργοδότες από το σύνολο σχεδόν των κλάδων της οικονομίας διαμαρτύρονται για αδυναμία εξεύρεσης προσωπικού.

«Πρωταγωνιστές» στις προσλήψεις του Ιανουαρίου ήταν οι κλάδοι της εστίασης, του λιανεμπορίου και των δραστηριοτήτων απασχόλησης, ενώ οι πιο δημοφιλείς ειδικότητες που αναζητά η αγορά εργασίας είναι εκείνες των ανειδίκευτων εργατών και των οδηγών.

Οι μεγαλύτερες απώλειες θέσεων εργασίας προέρχονται από τους παραδοσιακά ευάλωτους στην έντονη εποχικότητα κλάδους της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή την εστίαση, τα καταλύματα και το λιανικό εμπόριο, όπου το τέλος της εορταστικής περιόδου τους βρίσκει να καταγράφουν συρρίκνωση του προσωπικού τους, επαναφέροντας τη συζήτηση για το πώς η εποχικότητα διαμορφώνει την ελληνική αγορά εργασίας.



Νέοι και γυναίκες εξακολουθούν να αποτελούν τις δύο – πλέον – ευάλωτες ομάδες πληθυσμού σε ό,τι αφορά τα ποσοστά συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας. Κι αυτό παρά τη συνολική βελτίωση, τόσο της γενικής συμμετοχής στην εργασία, όσο και της σημαντικής αποκλιμάκωσης των ποσοστών της ανεργίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, η συμμετοχή των νέων 15-29 ετών στην αγορά εργασίας μειώθηκε το 2025 (από 44,5% το τέταρτο τρίμηνο του 2024, σε 43,6% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025). Αντιστοίχως οι γυναίκες υστερούν σημαντικά – ως προς το ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας – σε σχέση με τους άνδρες. Η συμμετοχή των γυναικών ήταν 54,3% έναντι 69,2% των ανδρών κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025.