Alpha Bank: Μετατροπές step-up στεγαστικών «φούσκωσαν» τα δάνεια Σταδίου 3

Σε προληπτικές κινήσεις reprofiling στεγαστικών προχώρησε η Alpha Bank κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, εξέλιξη που δεν αποδίδεται σε επιδείνωση της συγκεκριμένης κατηγορίας δανείων ή σε νέα γενιά προβληματικών ανοιγμάτων. Οι κινήσεις εντάσσονται στις ευρύτερες εποπτικές κατευθύνσεις του SSM για τη σταδιακή έξοδο από προγράμματα step-up και μειωμένων καταβολών δόσης.

Συνολικά, τα στεγαστικά δάνεια των οποίων οι δανειολήπτες αποδέχθηκαν τις προτάσεις της Alpha Bank για τροποποίηση της σύμβασης ξεπερνούν τα 700 εκατ. ευρώ. Από 1/1/26 έως 31/3/26 στεγαστικα δάνεια 219 εκατ. ευρώ ταξινομήθηκαν στα δάνεια Σταδίου 3, έναντι περίπου 17 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2025. Ωστόσο, η μεταβολή των όρων ενεργοποιεί λογιστικούς κανόνες IFRS, με αποτέλεσμα τα συγκεκριμένα ανοίγματα να ταξινομούνται στο Στάδιο 3, χωρίς να καθίστανται μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στη θωράκιση των δανειοληπτών απέναντι στο περιβάλλον υψηλών επιτοκίων, ώστε να διατηρηθεί η ομαλή εξυπηρέτηση των δανείων.

Η διοίκηση της Alpha Bank ξεκαθάρισε ότι δεν αναμένει ουσιαστική μεταφορά των συγκεκριμένων ανοιγμάτων στα NPEs, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για πελάτες που εξυπηρετούν κανονικά τις υποχρεώσεις τους και εκτιμάται ότι έτσι θα συνεχίσουν. Η εικόνα που αναμένεται τα επόμενα χρόνια είναι σταδιακή αποκλιμάκωση των στεγαστικών ανοιγμάτων Σταδίου 3, με περιορισμένη επίδραση στον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Ευρύτερα, η τράπεζα προχώρησε σε αναπροσαρμογή της μεθοδολογία υπολογισμού αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών προκειμένου να αποτυπωθεί η αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα και οι αυξημένοι δυνητικοί κίνδυνοι. Έτσι, η σταθμισμένη πιθανότητα των τριών εναλλακτικών σεναρίων επικαιροποιήθηκε από 60% στο βασικό, 20% στο δυσμενές και 20% στο ευνοϊκό σε 60% - 25% - 15% αντιστοίχως, καταλήγοντας σε αύξηση των ζημιών απομείωσης κατά 10 ευρώ.