Wall Street: «Άλμα» άνω των 600 μονάδων για τον Dow με φόντο την «βουτιά» πετρελαίου και ομολόγων

Σημαντικά κέρδη κατέγραψε η χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ την Τετάρτη, καθώς υπαναχώρησαν οι πιέσεις στην Wall Street από την αγορά ομολόγων, την ίδια ώρα που το πετρέλαιο «βούτηξε» 5% στον απόηχο αισιόδοξων εξελίξεων από το μέτωπο του Ιράν.

Συγκεκριμένα, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 1,07% στις 7.432 μονάδες, καταγράφοντας την πρώτη άνοδό του σε τέσσερις ημέρες ενώ πλησίασε το ιστορικό υψηλό που είχε σημειώσει την περασμένη εβδομάδα. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωσε άνοδο 645 μονάδων, ή 1,31% στις 50.009 μονάδες, περνώντας ξανά το σημαντικό ορόσημο, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq ήταν 1,55% υψηλότερος στις 26.270 μονάδες.

Η μετοχή της κορυφαίας εταιρείας κατασκευής τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Nvidia, της πιο πολύτιμης εταιρείας στον κόσμο, ενισχύθηκε 1,3% λίγο πριν την ανακοίνωση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της, τα οποία αναμένονται με τεράστιο ενδιαφέρον. Οι επενδυτές θα εξετάσουν λεπτομερώς τους αριθμούς για ενδείξεις ότι η όρεξη για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης παραμένει αρκετά ισχυρή ώστε να υποστηρίξει υψηλές αποτιμήσεις σε ολόκληρο τον χώρο της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο δείκτης Philadelphia SE Semiconductor σημείωσε άνοδο 4,5% και μερικοί από τους μεγαλύτερους κερδισμένους ήταν η Astera Labs, η οποία σημείωσε άνοδο 17,6%, και η μετοχή της ARM Holdings, η οποία σημείωσαν κέρδη άνω του 15%.

«Η τεχνολογία οδηγεί ξανά το λεωφορείο σήμερα, και το θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Έχουμε αφήσει πίσω μας τις χθεσινές ανησυχίες για την άνοδο των επιτοκίων και τον πιθανό πληθωρισμό και στρέφουμε περισσότερο την προσοχή μας στην ιστορία της Τεχνητής Νοημοσύνης», δήλωσε η Κάρολ Σλέιφ, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην BMO Private Wealth στη Μινεάπολη.

Το θολό τοπίο του πολέμου στο Ιράν έστειλε τους αμερικανικούς δείκτες χαμηλότερα τις τελευταίες τρεις ημέρες, καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν ότι οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου θα ενισχύσουν τον πληθωρισμό. Ωστόσο, η δήλωση Τραμπ ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται στο τελικό στάδιο, έριξε το πετρέλαιο 5%, και το WTI κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Ενώ οι επενδυτές εξακολουθούν να παρακολουθούν τις διακυμάνσεις των τιμών ενέργειας και τον πληθωρισμό, η Σλέιφ δήλωσε ότι «θέλουν πραγματικά να κοιτάξουν πέρα ​​από ό,τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή» και να επικεντρωθούν στις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς υποχώρησε σε περίπου 4,58% την Τετάρτη, αφού αυξήθηκε για τρεις συνεχόμενες ημέρες και άγγιξε το υψηλό 16 μηνών.

Σήμερα, οι επενδυτές πήραν στα χέρια τους τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Fed, όπου η πλειονότητα των αξιωματούχων εκτίμησαν ότι ενδέχεται να χρειαστούν αυξήσεις επιτοκίων εάν ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίσει να τροφοδοτεί τον πληθωρισμό. Παρ' ότι η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοιχτής Αγοράς (FOMC) αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητα στο εύρος του 3,5%-3,75%, η απόφαση περιλάμβανε και τέσσερις αρνητικές ψήφους, τις περισσότερες από το 1992, αλλά και έντονη διαφωνία σχετικά με την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση της 28-29 Απριλίου, τόνισαν ότι «κάποια σύσφιξη της πολιτικής πιθανότατα θα καταστεί κατάλληλη εάν ο πληθωρισμός συνεχίσει να κινείται επίμονα πάνω από το 2%», αναφέρεται στα πρακτικά.