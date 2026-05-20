Nvidia: Εκτόξευση 85% των εσόδων, ισχυρό και το guidance β΄τριμήνου

Εντυπωσιακά οικονομικά μεγέθη πρώτου τριμήνου ανακοίνωσε η Nvidia την Πέμπτη, ενώ ανέφερε καλύτερες από τις αναμενόμενες προοπτικές για το τρέχον.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία κατασκευής τσιπ ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 1,87 δολάρια ανά μετοχή, με τους αναλυτές της LSEG να εκτιμούν 1,77 δολ. ανά μετοχή.

Τα έσοδα ήταν 81,62 δισ. δολ. έναντι 78,86 δισεκατομμυρίων δολαρίων της εκτίμησης, πραγματοποιώντας εντυπωσιακό άλμα 85% από 44,06 δισεκατομμύρια δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 42,96 δισ. δολάρια, ή 1,76 δολάρια ανά μετοχή, από 18,8 δισ. δολ., ή 76 σεντς ανά μετοχή, ένα χρόνο νωρίτερα.

Ο τεχνολογικός κολοσσός ανακοίνωσε πρόβλεψη για τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου ύψους 91 δισ. δολ., συν ή πλην 2%. Οι αναλυτές ανέμεναν έσοδα 87,36 δισ. δολαρίων.

Μετά την είδηση, η μετοχή της εταιρείας υποχωρεί ήπια.

Η Nvidia θα επιστρέψει περισσότερα μετρητά στους μετόχους, καθώς το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε 80 δισ. δολ. για επαναγορές μετοχών, ενώ επίσης αύξησε το τριμηνιαίο μέρισμα στα 25 σεντς ανά μετοχή από 1 σεντ προηγουμένως.

Η Nvidia δημιούργησε 48,6 δισ. δολ. σε ελεύθερη ταμειακή ροή κατά την περίοδο, από 34,9 δισεκατομμύρια δολάρια το προηγούμενο τρίμηνο και 26,1 δισεκατομμύρια δολάρια πριν από ένα χρόνο.

To τμήμα των data centers απέφερε το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων, φτάνοντας τα 75,2 δισ.δολ., με τους αναλυτές της Wall Street να εκτιμούν 73,47 δισ. δολ. Αυτό είναι αυξημένο από τα 39,11 δισεκατομμύρια δολάρια που ανέφερε η Nvidia στο πρώτο τρίμηνο του περασμένου έτους.

«Η κατασκευή εργοστασίων τεχνητής νοημοσύνης - η μεγαλύτερη επέκταση υποδομών στην ανθρώπινη ιστορία - επιταχύνεται με εξαιρετική ταχύτητα», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ.