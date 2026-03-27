ΑΑΔΕ: Ψηφιοποιείται η άρση κατασχέσεων - Ταχύτερη αποδέσμευση λογαριασμών οφειλετών

Με απόφαση Πιτσιλή δημιουργείται νέο ψηφιακό πλαίσιο για την άμεση άρση κατασχέσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και λοιπών υπόχρεων προσώπων προς όφελος των φορολογουμένων.

Στην ψηφιοποίηση της διαδικασίας άρσης κατασχέσεων εις χείρας τρίτων προχωρά από την Τετάρτη 1η Απριλίου η ΑΑΔΕ, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και ενισχύοντας περαιτέρω την προστασία των δικαιωμάτων των οφειλετών.

Με απόφαση του Διοικητή, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1077/2026), δημιουργείται νέο ψηφιακό πλαίσιο για την άμεση άρση κατασχέσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και λοιπών υπόχρεων προσώπων (άρ.62 ν. 4170/2013), προς όφελος των φορολογουμένων.

Ειδικότερα, με τη νέα ψηφιακή διαδικασία:

  • Η άρση των κατασχέσεων εις χείρας τρίτων κοινοποιείται πλέον ψηφιακά. Μόλις ο φορολογούμενος εξοφλήσει το χρέος του και αποστείλει σχετικό αίτημα στην υπηρεσία που εξέδωσε την κατάσχεση εις χείρας τρίτου, η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει την άρση και την αποστέλλει ψηφιακά προς τα πιστωτικά ιδρύματα και τα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα.
  • Η ολοκλήρωση της άρσης πραγματοποιείται άμεσα, χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια από τον φορολογούμενο.
  • Η κοινοποίηση των κατασχέσεων εις χείρας τρίτων προς τα πιστωτικά ιδρύματα και τα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα, καθώς και των άρσεων, πραγματοποιείται μέσω ασφαλούς διασύνδεσης (κόμβος ΑΑΔΕ) με τους διαμετακομιστικούς κόμβους «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» και «ΔΙΑΣ Α.Ε.».
  • Οι τελωνειακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ εντάσσονται πλήρως στη νέα ψηφιακή ροή, ενοποιώντας τις διαδικασίες είσπραξης για κάθε είδους δημόσιο έσοδο.

Φόρτωση BOLM...
