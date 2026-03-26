53η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ: Η αγορά εργασίας συναντά τους πολίτες στο Ηράκλειο

Το Ηράκλειο Κρήτης φιλοξενεί την 53η «Ημέρα Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), μια ανοιχτή δράση διασύνδεσης ανθρώπινου δυναμικού και επιχειρήσεων, το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026, στο ξενοδοχείο Aquila Atlantis Hotel, από τις 10:00 έως τις 18:00.

Με τη συμμετοχή 35 επιχειρήσεων και περισσότερες από 1.000 διαθέσιμες θέσεις εργασίας, η εκδήλωση δημιουργεί έναν δυναμικό χώρο διαλόγου, ενημέρωσης και επαγγελματικής δικτύωσης, δίνοντας έμφαση στη ζωντανή επαφή και στη δυνατότητα άμεσης αξιολόγησης των υποψηφίων.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν, ενώ η δήλωση συμμετοχής πραγματοποιείται στη διεύθυνση εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν το βιογραφικό τους και να πραγματοποιήσουν επί τόπου αρχικές συνεντεύξεις, διεκδικώντας θέσεις που ανταποκρίνονται στο επαγγελματικό προφίλ τους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η «Ημέρα Καριέρας» αποτελεί μια πρακτική και αποτελεσματική διαδικασία για όσους επιθυμούν να διερευνήσουν νέες προοπτικές απασχόλησης, να γνωρίσουν τις ανάγκες της αγοράς και να κάνουν το επόμενο βήμα στην επαγγελματική τους πορεία.

Η ΔΥΠΑ, μέσα από τέτοιες δράσεις, ενισχύει σταθερά τη σύνδεση της τοπικής κοινωνίας με την απασχόληση και στηρίζει την αναπτυξιακή δυναμική της περιφέρειας.